В Україні знижуються ціни на кукурудзу нового врожаю

В Україні знижується вартість кукурудзи під впливом падіння світових біржових котирувань. Затяжні дощі та похолодання уповільнюють збирання соняшника й сої, що може затримати початок активного збору кукурудзи. Тим часом перші партії нового врожаю вже надходять у порти, і трейдери знизили закупівельні ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Кукурудза дешевшає

Станом на 25 вересня в країні було обмолочено лише 5% площ — 195,9 тис. га, з яких намолочено 964,2 тис. тонн зерна при врожайності 4,92 т/га. Для порівняння: торік на цю дату було зібрано врожай із 23% площ — 4,72 млн тонн при середній врожайності 5,13 т/га.

Експортні ціни попиту на українську кукурудзу протягом тижня знизилися на 50–100 грн за тонну — до 9500–9700 грн/т, або 205–207 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів. Така динаміка зумовлена тим, що трейдери вже закупили необхідні обсяги, а нові експортні угоди поки не активізувалися.

На світові ринки тиск посилюють великі обсяги продажів агропродукції з Аргентини та активний експорт кукурудзи зі США.

У Чикаго грудневі ф’ючерси на кукурудзу за тиждень подешевшали на 1,8% — до 164 доларів за тонну. За місяць падіння склало ті ж 1,8%, а в річному вимірі — близько 10%. Причиною стала висока інтенсивність збирання врожаю.

У США кукурудза зібрана на 18% площ, що майже відповідає середньому п’ятирічному показнику (19%). Сприятлива суха та тепла погода дає змогу очікувати суттєвого прискорення темпів збору цього тижня.

Водночас американський експорт кукурудзи продовжує зростати. За тиждень він піднявся на 10% і досяг 1,527 млн тонн, а від початку сезону сягнув 5,1 млн тонн, що на 52% перевищує торішній показник.

Листопадові ф’ючерси на кукурудзу на паризькій біржі за тиждень подешевшали на 2,9% — до 181 євро за тонну (212 доларів/т), що відповідає падінню на 3,6% за місяць та 20% за рік. Причиною стало збільшення пропозиції дешевої американської кукурудзи, через що поставки дорожчої української кукурудзи на ринки ЄС стають майже неможливим.

Нагадаємо, ще в середині вересня в Україні спостерігалося зменшення цін на фуражну кукурудзу нового врожаю.