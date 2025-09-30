В Україні зросли експортні ціни на продовольчу пшеницю: скільки коштує зерно та яка ситуація на ринку

В Україні останні опади дозволили активізувати сівбу озимих культур, хоча й спричинили затримку збирання пізніх культур. В умовах сезонного зниження пропозиції пшениці на ринку спостерігається підвищення експортного попиту та цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків Електронної зернової біріжі України.

Основні показники

Протягом тижня експортні ціни попиту на продовольчу пшеницю зросли на 100-150 грн/т до 10300–10400 грн/т (або 216–220 $/т). Ціни на фуражну пшеницю залишилися на рівні 9500–9700 грн/т (або 204–207 $/т) з доставкою до чорноморських портів.

Станом на 23 вересня 2025 року озимою пшеницею в Україні засіяно лише 0,67 млн га, що складає 14% від плану.

Експорт пшениці з України прискорився і за 26 днів вересня склав 1,7 млн т (для порівняння: 2,18 млн т за аналогічний період торік). Загалом у 2025/26 МР Україна експортувала 4,34 млн т пшениці. Це на 37% поступається відповідному показнику минулого року (5,963 млн т) і складає 28% від прогнозу експорту на сезон.

Прогнозовані на сході та півдні України дощі покращать перспективи врожаю у 2026 році та знизять спекуляції стосовно посухи.

Світовий ринок та котирування

Протягом 19-25 вересня експорт пшениці з США скоротився на 21,4% порівняно з попереднім тижнем до 738,6 тис т. Загалом у сезоні експорт сягнув 9,54 млн т, що на 15,1% перевищує минулорічні темпи. Озимою пшеницею в США засіяно 34% прогнозованих площ (36% в середньому за 5 років).

Біржові котирування (тижневе зростання):

на 1,7% до 190,9 $/т — на SRW-пшеницю в Чикаго;

на 1,2% до 186,8 $/т — на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;

на 1% до 209,2 $/т — на HRS-пшеницю в Міннеаполіс.

Водночас, ф'ючерси на пшеницю на паризькій біржі Euronext впали на 0,3% до 188,5 €/т (або 221 $/т).

Нагадаємо, за два місяці 2025/26 маркетингового року, який почався 1 липня, Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці. Це на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли на зовнішні ринки було відвантажено 2,026 млн тонн зернової. Головним покупцем пшениці став Єгипет.