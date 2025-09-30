В Украине выросли экспортные цены на продовольственную пшеницу: сколько стоит зерно и какова ситуация на рынке

В Украине последние осадки позволили активизировать сев озимых культур, хотя и повлекли задержку уборки поздних культур. В условиях сезонного понижения предложения пшеницы на рынке наблюдается повышение экспортного спроса и цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков Электронной зерновой биржи Украины.

Основные показатели

За неделю экспортные цены спроса на продовольственную пшеницу выросли на 100-150 грн/т до 10300–10400 грн/т (или 216–220 $/т). Цены на фуражную пшеницу остались на уровне 9500–9700 грн/т (или 204–207 $/т) с доставкой в черноморские порты.

По состоянию на 23 сентября 2025 года озимой пшеницей в Украине засеяно лишь 0,67 млн га, что составляет 14% от плана.

Экспорт пшеницы из Украины ускорился и за 26 дней сентября составил 1,7 млн т (для сравнения: 2,18 млн т за аналогичный период в прошлом году). Всего в 2025/26 МГ Украина экспортировала 4,34 млн т пшеницы. Это на 37% уступает соответствующему показателю в прошлом году (5,963 млн т) и составляет 28% от прогноза экспорта на сезон.

Прогнозируемые на востоке и юге Украины дожди улучшат перспективы урожая в 2026 году и снизят спекуляции по засухе.

Мировой рынок и котировки

В течение 19-25 сентября экспорт пшеницы из США сократился на 21,4% по сравнению с предыдущей неделей до 738,6 тыс. т. Всего в сезоне экспорт достиг 9,54 млн т, что на 15,1% превышает прошлогодние темпы. Озимой пшеницей в США засеяно 34% прогнозируемых площадей (36% в среднем за 5 лет).

Биржевые котировки (недельный рост):

на 1,7% до 190,9 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго;

на 1,2% до 186,8 $/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 1% до 209,2 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполис.

В то же время фьючерсы на пшеницу на парижской бирже Euronext упали на 0,3% до 188,5 €/т (или 221 $/т).

Напомним, за два месяца 2025/26 маркетингового года, который начался 1 июля, Украина экспортировала 1,456 млн тонн пшеницы. Это на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда на внешние рынки было отгружено 2,026 млн. тонн зерновой. Главным покупателем пшеницы стал Египет.