В Украине снижаются цены на кукурузу нового урожая

В Украине снижается стоимость кукурузы под влиянием падения мировых биржевых котировок. Затяжные дожди и похолодание замедляют сбор подсолнечника и сои, что может задержать начало активного сбора кукурузы. Между тем, первые партии нового урожая уже поступают в порты, и трейдеры снизили закупочные цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Кукуруза дешевеет

По состоянию на 25 сентября в стране было обмолочено только 5% площадей – 195,9 тыс. га, из которых намолочено 964,2 тыс. тонн зерна при урожайности 4,92 т/га. Для сравнения: в прошлом году на эту дату был собран урожай с 23% площадей - 4,72 млн. тонн при средней урожайности 5,13 т/га.

Экспортные цены спроса на украинскую кукурузу за неделю снизились на 50–100 грн за тонну — до 9500–9700 грн/т, или 205–207 долларов за тонну с доставкой в черноморские порты. Такая динамика предопределена тем, что трейдеры уже закупили необходимые объемы, а новые экспортные соглашения пока не активизировались.

На мировых рынках давление усиливают большие объемы продаж агропродукции из Аргентины и активный экспорт кукурузы из США.

В Чикаго декабрьские фьючерсы на кукурузу за неделю подешевели на 1,8% - до 164 долларов за тонну. За месяц падение составило те же 1,8%, а в годовом исчислении — около 10%. Причиной стала высокая интенсивность уборки урожая.

В США кукуруза собрана на 18% площадей, что почти соответствует среднему пятилетнему показателю (19%). Благоприятная сухая и теплая погода ожидает существенного ускорения темпов сбора на этой неделе.

В то же время, американский экспорт кукурузы продолжает расти. За неделю он поднялся на 10% и достиг 1,527 млн. тонн, а с начала сезона достиг 5,1 млн. тонн, что на 52% превышает прошлогодний показатель.

Ноябрьские фьючерсы на кукурузу на парижской бирже за неделю подешевели на 2,9% - до 181 евро за тонну (212 долларов/т), что соответствует падению на 3,6% в месяц и 20% в год. Причиной стало увеличение предложения дешевой американской кукурузы, из-за чего поставки более дорогой украинской кукурузы на рынки ЕС становятся почти невозможными.

Напомним, еще в середине сентября в Украине наблюдалось снижение цен на фуражную кукурузу нового урожая.