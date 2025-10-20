Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская кукуруза теряет позиции на рынке ЕС: доля упала с 50% до 17%

кукуруза
Украинская кукуруза теряет рынок ЕС / Depositphotos

Доля Украины в импорте кукурузы в Европейский Союз снизилась до 17%, тогда как в прошлом году она составила почти 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на   Latifundist .

Основной рынок сбыта кукурузы для Украины сокращается из-за задержки уборочной кампании и сдержанной политики продаж аграриев. Уборка значительно отстает от прошлогодних темпов: на 16 октября намолочено 4,9 млн. тонн против 13,1 млн. тонн в прошлом году.

По состоянию на 13 октября Европа импортировала 4,3 млн. тонн кукурузы, из которых:

  • 2,4 млн т - бразильского происхождения,
  • 900 тыс. т - американского,
  • 720 тыс. т - украинского.

"Обычно первые 10 млн. тонн собранной кукурузы начинали создавать давление на цены, имевшие потенциал снижения цены на 5-10%. В этом же году уже 5 млн. тонн кукурузы, собранные в середине октября, оказывают давление на цены на фоне слабых экспортных продаж и отгрузок", - отмечают в компании Spike Brokers.

В конце прошлой недели цена кукурузы с поставкой в морские порты (октябрь-ноябрь) колебалась в пределах 203-204 долларов США за тонну. Спотовой индекс кукурузы (с поставкой в течение 30 дней) зафиксировался на уровне 204 долларов США за тонну, не изменившись с пятницы, 10 октября.

По данным брокеров, рынок западной границы Украины остается быстрой и эффективной альтернативой удовлетворению спроса на итальянском рынке.

Пока в портах формируются судовые партии, украинская кукуруза уже отгружается на поездах в Италию, где путь занимает до 5 дней против 8-9 дней морем, говорится в сообщении.

Цены на кукурузу на условиях FCA, загруженную в евровагон на венгерской или словацкой границе, начали снижаться и торговались в пределах 182-183 €/т с поставкой в ноябре.

Напомним, в Украине снижается стоимость кукурузы под влиянием падения мировых биржевых котировок. Затяжные дожди и похолодание замедляют сбор подсолнечника и сои, что может задержать начало активного сбора кукурузы.

Автор:
Татьяна Бессараб