Украинская кукуруза теряет позиции на рынке ЕС: доля упала с 50% до 17%

Доля Украины в импорте кукурузы в Европейский Союз снизилась до 17%, тогда как в прошлом году она составила почти 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Latifundist .

Основной рынок сбыта кукурузы для Украины сокращается из-за задержки уборочной кампании и сдержанной политики продаж аграриев. Уборка значительно отстает от прошлогодних темпов: на 16 октября намолочено 4,9 млн. тонн против 13,1 млн. тонн в прошлом году.

По состоянию на 13 октября Европа импортировала 4,3 млн. тонн кукурузы, из которых:

2,4 млн т - бразильского происхождения,

900 тыс. т - американского,

720 тыс. т - украинского.

"Обычно первые 10 млн. тонн собранной кукурузы начинали создавать давление на цены, имевшие потенциал снижения цены на 5-10%. В этом же году уже 5 млн. тонн кукурузы, собранные в середине октября, оказывают давление на цены на фоне слабых экспортных продаж и отгрузок", - отмечают в компании Spike Brokers.

В конце прошлой недели цена кукурузы с поставкой в морские порты (октябрь-ноябрь) колебалась в пределах 203-204 долларов США за тонну. Спотовой индекс кукурузы (с поставкой в течение 30 дней) зафиксировался на уровне 204 долларов США за тонну, не изменившись с пятницы, 10 октября.

По данным брокеров, рынок западной границы Украины остается быстрой и эффективной альтернативой удовлетворению спроса на итальянском рынке.

Пока в портах формируются судовые партии, украинская кукуруза уже отгружается на поездах в Италию, где путь занимает до 5 дней против 8-9 дней морем, говорится в сообщении.

Цены на кукурузу на условиях FCA, загруженную в евровагон на венгерской или словацкой границе, начали снижаться и торговались в пределах 182-183 €/т с поставкой в ноябре.

Напомним, в Украине снижается стоимость кукурузы под влиянием падения мировых биржевых котировок. Затяжные дожди и похолодание замедляют сбор подсолнечника и сои, что может задержать начало активного сбора кукурузы.