Проблемы с качеством могут ограничить экспорт украинской кукурузы

Несмотря на хорошие урожайные перспективы, украинский рынок кукурузы сталкивается с рядом вызовов — задержками уборочной кампании, проблемами качества зерна из-за влаги и слабой экспортной активностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

"Кукуруза меньше боится влажной погоды, чем другие культуры, но есть одна проблема — митотоксины. Они появляются, когда зерно долго контактирует с влагой. Такое уже было в 2022 году, когда часть урожая потеряла экспортное качество. Европейцы очень внимательно проверяют эти партии, и кукуруза с повышенным уровнем пометит."

Они отмечают, что первые случаи повышенного содержания митотоксинов уже фиксируются в северных регионах страны, особенно это касается Черниговской и Сумской областей.

"Текущая погода только способствует развитию этой проблемы. Если ситуация не изменится, мы можем получить системные проблемы с качеством кукурузы", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что еще один тормозящий рынок фактор — отставание темпов сбора урожая и задержки со снабжением в порты. Из-за осадков техника стоит в поле, а у кукурузы высокая влажность — в центральных областях до 20%, а на севере до 35%. Поэтому зерно надо просушить, а это занимает время

"Экспорт кукурузы сейчас очень слаб - всего 289 тысяч тонн на 20 октября, тогда как нужно хотя бы миллион", - подчеркивают эксперты.

Они прогнозируют, что из-за ограниченного предложения спотовые цены на внутреннем рынке могут возрасти.

Эксперты ожидают, что в ближайшие недели ситуация будет напряженной: погодные условия не способствуют быстрому сбору урожая, а риски с качеством зерна могут ограничить экспортный потенциал украинской кукурузы.

Заметим, что доля Украины в импорте кукурузы в Европейский Союз снизилась до 17%, в то время как в прошлом году она составила почти 50%.

В Украине продолжает дешеветь фуражная кукуруза

В Украине в секторе фуражной кукурузы на прошлой неделе отмечалось дальнейшее снижение цен, сообщает "АПК-Информ".

Цены спроса на фуражную кукурузу фиксировались чаще всего в пределах 8500-9100 грн/т СРТ.

Однако большинство аграриев не торопились с реализацией зерновой, а предлагали ее по максимальным ценам.

Напомним, по состоянию на 17 октября 2025 года в Украине уже собрано 34,75 млн. тонн зерновых культур на площади 7,98 млн. га. Кукурузы собрали 4,91 млн. тонн на площади 0,9 млн. га (15% засеянных площадей).