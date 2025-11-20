Запланована подія 2

Читати українською

В Украине выросли экспортные цены на кукурузу, но темпы продаж остаются низкими

кукуруза, экспорт кукурузы, флаг Украины
Темпы экспорта украинской кукурузы остаются низкими / Shutterstock

Экспортные цены на украинскую кукурузу за неделю выросли еще на 100 грн/т, достигнув 9900 – 10000 грн/т (209 – 210 $/т) с доставкой в черноморские порты. Однако трейдеры предлагают такие цены только на поставки в ноябре-декабре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

На январские поставки цены уже составляют 206-208 $/т, что четко свидетельствует об усилении конкуренции за покупателей на мировом рынке. Темпы экспорта украинской кукурузы остаются низкими: с начала сезона (по состоянию на 17 ноября) экспортировано только 2,68 млн т (против 6,74 млн т в прошлом году) из прогнозируемых 24,5 млн т.

Украина продолжает сталкиваться со значительными вызовами на мировом рынке кукурузы. Из-за введения пошлин со стороны ЕС страна теряет свое основное за последние годы направление отгрузок – Европу. С 1 июля 2025 года ЕС импортировал 5,6 млн т кукурузы, из которых доля Украины составляет всего 16% (919 тыс. т). Это значительное падение, поскольку ранее Украина обеспечивала более 50% импорта кукурузы в страны евроблока. Сейчас основными поставщиками Европы являются Бразилия (64%) и США (21%).

Мировой рынок кукурузы

Достаточно "медвежий" отчет спроса и предложения от USDA (Министерство сельского хозяйства США) и прогнозы лучшего, чем ожидалось, урожая в Соединенных Штатах продолжают оказывать давление на котировки кукурузы. Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго, которые перед отчетом продемонстрировали спекулятивный рост на 3,3%, после публикации упали на 2,8% и держатся на уровне $169,3/т.

Снижение котировок на американскую кукурузу позволило импортерам из Южной Кореи приобрести на этой неделе крупные партии гораздо дешевле. Например, 18 ноября ассоциация KFA (Ассоциация производителей кормов Южной Кореи, закупающая фуражную кукурузу) закупила 65 тыс. т кукурузы из США по цене $252,48/т C&F, тогда как неделей ранее цена достигала $255,9 – $265,5/т.

Напомним, экспорт кукурузы из Украины в октябре значительно сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого сезона, упав на 51%. Общий объем экспорта составил около 941 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук