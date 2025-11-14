Экспорт кукурузы из Украины в октябре сократился более чем наполовину: какие причины

Экспорт кукурузы из Украины в октябре значительно сократился по сравнению с аналогичным показателем в прошлом сезоне, упав на 51%. Общий объем экспорта составил около 941 тыс. тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "АПК-Информ".

Это снижение темпов экспорта, главным образом, обусловлено отставанием темпов уборки урожая кукурузы в Украине на фоне неблагоприятных погодных условий.

Ограниченный экспорт на старте сезона привел к существенному сокращению поставок в направлении основных импортеров. В прошлом месяце экспорт сократился в:

Нидерланды – на 69% (до 83 тыс. тонн);

Турцию – на 64% (169 тыс. тонн);

Италию – на 38% (263 тыс. тонн);

Южную Корею – на 17% (103 тыс. тонн).

Несмотря на падение, основными импортерами украинской кукурузы в октябре 2025/26 маркетингового года (МР) стали Италия с долей 28%, Турция (18%) и Южная Корея (11%).

В то же время аналитики сохраняют оптимизм. Согласно прогнозам, сформированным в ноябре, экспортный потенциал украинской кукурузы в 2025/2026 МГ оценивается на уровне 24,5 млн тонн, что на 22% превышает показатель прошлого МГ. Это увеличение обусловлено ожиданием роста производства зерновой культуры до 30,1 млн. тонн (+12%).

Напомним, экспортные цены спроса на кукурузу в Украине в течение недели оставались на уровне 9850-9900 грн/т (205-207 $/т) с доставкой в черноморские порты в ноябре .