Новини
Експорт кукурудзи з України у жовтні скоротився більш ніж наполовину: які причини

кукурудза
Експорт кукурудзи з України скоротився. / Freepik

Експорт кукурудзи з України в жовтні значно скоротився порівняно з аналогічним показником минулого сезону, впавши на 51%. Загальний обсяг експорту склав близько 941 тис. тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "АПК-Інформ".

Це зниження темпів експорту головним чином зумовлене відставанням темпів збирання врожаю кукурудзи в Україні на тлі несприятливих погодних умов.

Обмежений експорт на старті сезону призвів до суттєвого скорочення постачань в напрямку основних імпортерів. Минулого місяця експорт скоротився до:

  • Нідерландів — на 69% (до 83 тис. тонн); 
  • Туреччини – на 64% (169 тис. тонн);
  • Італії – на 38% (263 тис. тонн); 
  • Південної Кореї – на 17% (103 тис. тонн).

Незважаючи на падіння, основними імпортерами української кукурудзи в жовтні 2025/26 маркетингового року (МР) стали Італія з часткою 28%, Туреччина (18%) та Південна Корея (11%).

Водночас, аналітики зберігають оптимізм. Згідно з прогнозами, сформованими в листопаді, експортний потенціал української кукурудзи у 2025/2026 МР оцінюється на рівні 24,5 млн тонн, що на 22% перевищує показник минулого МР. Це збільшення зумовлене очікуванням зростання виробництва зернової культури до 30,1 млн тонн (+12%).

Нагадаємо, експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні протягом тижня залишалися на рівні 9850-9900 грн/т (205-207 $/т) з доставкою до чорноморських портів у листопаді.

Автор:
Тетяна Ковальчук