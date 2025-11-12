Ціни на кукурудзу в Україні зупинили зростання: яка ситуація на світовому ринку

Експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні протягом тижня залишалися на рівні 9850-9900 грн/т (205-207 $/т) з доставкою до чорноморських портів у листопаді, але ціни попиту на фуражну пшеницю виросли до 10000 - 10100 грн /т, а на фуражний ячмінь - до 10500 - 10550 грн/т або 208 і 220 $/т відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни попиту на кукурудзу зі сторони переробників також залишаються на рівні 9000 грн/т з доставкою на заводи.

Експорт кукурудзи з України у 2025/26 МР залишається низьким. Станом на 10 листопада відвантажено лише 2,19 мільйона тонн, що в 2,7 рази менше, ніж рік тому (5,9 млн т). Це пов'язано як з низькими запасами старого врожаю, так і з уповільненими темпами збирання нового.

Ситуація на світовому ринку

Туреччина

Уряд Туреччини з 8 листопада підвищив квоти на безмитний імпорт фуражного ячменю та кукурудзи для державної зернової ради (TMO) з 700 тисяч тонн до 1 мільйона тонн. Це має посилити попит на українську кукурудзу, але не матиме значного впливу на ціни, які залишаються під тиском глобальних факторів.

Китай

Міністерство сільського господарства Китаю підвищило прогноз виробництва кукурудзи на 2025 рік до 300 мільйонів тонн (що вище за прогноз USDA — 295 млн т), водночас знизивши прогноз імпорту кукурудзи на 25/26 МР на 40% — до 6 мільйонів тонн.

США

Експорт кукурудзи зі США за тиждень 30 жовтня - 6 листопада знизився на 16,8% до 1,425 мільйона тонн. Спекулятивне зростання котирувань у Чикаго завершилося: грудневі ф'ючерси знизились на 1,8% наприкінці тижня, але згодом зросли на 0,5% до 169 доларів/тонна.

Бразилія

Агенція Safras & Mercado підвищила свій прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії на 2025/26 МР на 1,1 мільйона тонн — до 143,6 мільйона тонн, що значно перевищує вересневий прогноз USDA (131 млн т).

Нагадаємо, через високу вологість та пріоритет фермерів на соняшник, збирання кукурудзи йде повільно. Це продовжує затримувати поставки в порт і підтримує закупівельні ціни на високому рівні.