Цены на кукурузу в Украине остановили рост: какая ситуация на мировом рынке

Экспортные цены спроса на кукурузу в Украине в течение недели оставались на уровне 9850-9900 грн/т (205-207 $/т) с доставкой в черноморские порты в ноябре, но цены спроса на фуражную пшеницу выросли до 10000 — 10100 грн /т,0 10 550 грн/т или 208 и 220 $/т соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены спроса на кукурузу со стороны переработчиков остаются на уровне 9000 грн/т с доставкой на заводы.

Экспорт кукурузы из Украины в 2025/26 МГ остается низким. По состоянию на 10 ноября отгружено только 2,19 миллиона тонн, что в 2,7 раза меньше года назад (5,9 млн т). Это связано как с низкими запасами старого урожая, так и с замедленными темпами уборки нового.

Ситуация на мировом рынке

Турция

Правительство Турции с 8 ноября повысило квоты на беспошлинный импорт фуражного ячменя и кукурузы для государственного зернового совета (TMO) с 700 тысяч тонн до 1 миллиона тонн. Это должно усилить спрос на украинскую кукурузу, но не повлияет на цены, которые остаются под давлением глобальных факторов.

Китай

Министерство сельского хозяйства Китая повысило прогноз производства кукурузы на 2025 год до 300 миллионов тонн (что выше прогноза USDA — 295 млн т), в то же время снизив прогноз импорта кукурузы на 25/26 МГ на 40% — до 6 миллионов тонн.

США

Экспорт кукурузы из США за неделю 30 октября – 6 ноября снизился на 16,8% до 1,425 миллиона тонн. Спекулятивный рост котировок в Чикаго завершился: декабрьские фьючерсы снизились на 1,8% в конце недели, но впоследствии выросли на 0,5% до 169 долларов/тонна.

Бразилия

Агентство Safras & Mercado повысило свой прогноз производства кукурузы в Бразилии на 2025/26 МГ на 1,1 миллиона тонн – до 143,6 миллиона тонн, что значительно превышает сентябрьский прогноз USDA (131 млн т).

Напомним, из-за высокой влажности и приоритета фермеров на подсолнечник, уборка кукурузы идет медленно. Это продолжает задерживать поставки в порт и поддерживает закупочные цены на высоком уровне.