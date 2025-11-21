Запланована подія 2

Читати українською

В Украине снизились цены на фуражную кукурузу, но экспортный спрос сдерживает падение

кукуруза
Цены на фуражную кукурузу снизились / Freepik

В текущей неделе в Украине наблюдается понижающая ценовая динамика на фуражную кукурузу. По состоянию на 21 ноября цены в большинстве регионов снизились на 100 – 200 грн/т и фиксируются в пределах 8500 – 9300 грн/т СРТ. Только в южном регионе цена достигает 9800 грн/т СРТ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

Как отмечают аналитики, спрос на зерновую со стороны перерабатывающих предприятий достаточно высок. Однако переработчики пытаются снизить закупочные цены из-за:

  • высокие затраты на логистику;
  • снижение качества зерновой из-за высоких показателей влаги (в некоторых случаях превышали 26%).

Несмотря на это, повышающая ценовая динамика на экспортном рынке и высокий спрос со стороны трейдеров продолжают оказывать поддержку ценам, не позволяя им существенно рухнуть.

Мировой рынок кукурузы

Прогнозы лучшего, чем ожидали, урожая в Соединенных Штатах продолжают оказывать давление на котировки кукурузы. Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго, которые перед отчетом продемонстрировали спекулятивный рост на 3,3%, после публикации упали на 2,8% и держатся на уровне $169,3/т.

Снижение котировок на американскую кукурузу позволило импортерам из Южной Кореи приобрести на этой неделе крупные партии гораздо дешевле. 18 ноября корейская KFA (Ассоциация производителей кормов Южной Кореи, закупающая фуражную кукурузу) закупила 65 тыс. т кукурузы из США по цене $252,48/т C&F, тогда как неделей ранее цена достигала $255,9 – $265,5/т C&F.

Напомним, экспорт кукурузы из Украины в октябре значительно сократился по сравнению с аналогичным показателем в прошлом сезоне, упав на 51%. Общий объем экспорта составил около 941 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук