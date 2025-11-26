Цены на кукурузу в Украине остаются высокими: экспорт отстает от прошлогодних показателей

В Украине темпы экспорта отстают с прошлого года: за 24 дня ноября экспортировано только 1,26 млн т кукурузы (против 2,3 млн т в прошлом году), а с начала сезона 2025/26 – 3,12 млн т (по сравнению с 6,98 млн т в прошлом году). Экспортные цены на январские поставки снижаются, следуя мировым трендам, но дефицит предложения поддерживает высокие цены на спотовые декабрьские поставки в портах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены на кукурузу в Украине.

Экспортные цены на украинскую кукурузу за неделю выросли на 50 грн/т до 9950 – 10050 грн/т благодаря укреплению курса доллара. Однако цены в валюте остались на уровне 209 – 210 $/т за поставки в ноябре-декабре в черноморские порты, тогда как январские контракты предлагаются уже по 207 – 208 $/т.

На 20 ноября в Украине собрано 20,84 млн т кукурузы с 71% площадей (урожайность 6,68 т/га). Это меньше, чем в прошлом году на эту же дату (23,62 млн т из 94% площадей), но подтверждает общие прогнозы урожая на уровне 31-32 млн т.

Логистические проблемы, вызванные нехваткой водителей и постоянными атаками российских беспилотников (что приводит к остановкам приема в портах и повышению стоимости использования вагонов), значительно повышают стоимость перевозок. Это стимулирует часть производителей отложить активные поставки на январь-март в ожидании лучшей логистики.

Ситуация на мировом рынке

На мировом рынке цены продолжают падать. Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за неделю снизились на 3,2% до 166,5 $/т из-за завершения уборки рекордного урожая в США и усиления конкуренции с Южной Америкой.

Благоприятная для посева сои и кукурузы погода в Южной Америке (в частности, засеяно более 80% площадей кукурузы первого урожая в Бразилии и 37% в Аргентине) активизирует продажи кукурузы старого урожая из Бразилии. По прогнозам ANEC, Бразилия в ноябре экспортирует 6,11 млн т кукурузы, активно снижая цены.

Это ужесточает конкуренцию с американской кукурузой на международных рынках. Южнокорейские импортеры уже закупили не менее 324 тыс. т кукурузы, большая часть которой – дешевая бразильская (только 68 тыс. т поставлено из США по цене 248,9 $/т C&F, что ниже недели ранее).

Мировой рынок насыщается предложениями, и покупатели сдерживают закупки, ожидая дальнейшего роста конкуренции между поставщиками из США, Бразилии и Украины.

Напомним, в течение прошлой недели в Украине наблюдалась понижающая ценовая динамика на фуражную кукурузу. По состоянию на 21 ноября цены в большинстве регионов снизились на 100-200 грн/т и фиксировались в пределах 8500-9300 грн/т СРТ.