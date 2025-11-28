Украина завершает жатву: собрано более 52 млн тонн зерновых

По состоянию на конец ноября в Украине собрано 52,2 млн тонн зерновых культур, что составляет 89% от запланированных площадей. Высокие показатели демонстрируют Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области, тогда как сбор подсолнечника, сои и рапса почти завершен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В Украине завершается сбор урожая

В частности, собрано:

Пшеницы – 22 960,2 тыс. тонн на площади 5051,6 тыс. га.

Ячменя – 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га.

Гороха – 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га.

Кукурузы – 22 486,2 тыс. тонн на площади 3 309.7 тыс. га, что составляет 75% засеянных площадей.

Общий объем собранных других зерновых и зернобобовых культур составляет 898,1 тыс. тонн, собранных с площади 327,8 тыс. гектаров. Высокие показатели сбора зафиксированы в нескольких регионах страны. Лидерами по объемам урожая стали Хмельницкая область, где намолочено 4 889,1 тыс. тонн, Черниговская – 4 763,8 тыс. тонн и Винницкая – 4 636,8 тыс. тонн.

Также в пятерку областей-лидеров вошли Одесская область с показателем 4067,7 тыс. тонн и Полтавская область, где собрано 3 890,7 тыс. тонн зерновых с соответствующих посевных площадей.

По состоянию на 28 ноября в Украине собрано 17 079,3 тыс. тонн масличных культур. Наибольшую долю в этом объеме составляет подсолнечник – 9 019,3 тыс. тонн, собранный с площади 4 800,3 тыс. гектаров. Урожай сои составил 4 743,2 тыс. тонн с площади 2 000,4 тыс. гектаров, а рапса – 3 316,7 тыс. тонн с площади 1 260,2 тыс. гектаров.

В целом сбор подсолнечника проведен с 93% засеянных площадей, сои – с 97%, тогда как жатва рапса уже полностью завершена.

Кроме того, аграрии накопали 10 274,1 тыс. тонн сахарной свеклы с площади 192,2 тыс. гектаров, что соответствует 97% от общего объема посевов этой культуры.

"Украинские аграрии уже четвертый год подряд завершают жатву в условиях полномасштабной войны и снова демонстрируют чрезвычайную устойчивость и хорошие результаты. Ожидается до 60 млн тонн зерновых, до 20 млн тонн масличных культур. Собранного урожая вполне достаточно для обеспечения украинцев продовольствием и формирования стабильной кормовой базы для сельского хозяйства" Украина Тарас Высоцкий.

Также в Украине фактически завершен посев озимых культур.

Аграрии засеяли 6429,9 тыс. га культур. В частности, пшеницы – 4 692,8 тыс. га, ячменя – 586,1 тыс. га, ржи – 66,3 тыс. га, рапса – 1 084,7 тыс. га. По сравнению с прошлым сезоном структура посевных площадей остается в целом стабильной. Основной акцент сохраняется на озимой пшенице, традиционно формирующей продовольственную основу страны. Это означает, что аграрии уже заложили основу урожая в 2026 году.

Напомним, в Украине темпы экспорта кукурузы отстают с прошлого года: за 24 дня ноября экспортировано только 1,26 млн т (против 2,3 млн т в прошлом году), а с начала сезона 2025/26 – 3,12 млн т (по сравнению с 6,98 млн т в прошлом году).