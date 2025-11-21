Аграрії закликають зупинити підвищення тарифів на залізничні перевезення

Аграрні асоціації звернулися до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з вимогою невідкладно зупинити заплановане підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке "Укрзалізниця" планує запровадити з 1 січня 2026 року — індексацію на 27%, а через півроку — ще на 11%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада.

Зазначається, що українські агровиробники вважають, що таке рішення є несправедливим, посилить логістичну кризу, знизить конкурентоспроможність українського експорту, завдасть удару по економіці країни та фактично продовжить практику, коли державна компанія змушена субсидувати бізнес окремих олігархічних груп за рахунок платників податків та українського бізнесу.

На думку агровиробників, це, у свою чергу, поглиблює кризу самої "Укрзалізниці".

"Саме попереднє незбалансоване підвищення тарифів у 2022 році є однією з причин поточної кризи. Тоді обсяг перевезень автотранспортом зріс до 50% від рівня залізниці, і навіть після розблокування портів частка автоперевезень залишається на рівні 34–39%, що на 10–15% більше, ніж до підвищення тарифів", — йдеться у зверненні.

Асоціації зазначають, що дефіцит пасажирських перевезень перевищує 18 млрд грн щороку, а загальний прогнозований збиток УЗ у 2026 році може сягнути 22,5 млрд грн. При цьому лише 0,6 млрд грн припадає на вантажний сегмент.

У більшості розвинених країн світу фінансування пасажирських перевезень є прямою відповідальністю держави.

"У США пасажирські перевезення Amtrak фінансуються з федерального бюджету. У ЄС працює модель PSO — держава компенсує збитки пасажирських перевезень. Україна має діяти за європейськими правилами", — підкреслюють аграрні асоціації.

Аграрії наголошують, що "Укрзалізниця" продовжує застосовувати неринковий підхід до тарифоутворення: ставки залежать не від собівартості, а від виду вантажу.

"Серед усіх пострадянських країн Україна має найбільший розрив між тарифами на різні класи вантажів. Частина вантажів перевозиться нижче собівартості, і ці збитки покриваються за рахунок інших секторів — зокрема аграрного", — зазначено у документі.

Аграрії наголошують, що така практика суперечить ринковим принципам та зобов’язанням України в межах євроінтеграції.

Що пропонують аграрії

Аграрні асоціації закликають підтримати такі рішення:

Призупинити заплановане підвищення тарифів УЗ у 2026 році (27% + 11%) та паралельно запровадити прозорий механізм тарифоутворення, який унеможливить субсидування одних вантажів за рахунок інших.

Запровадити європейську модель PSO, щоб держава компенсувала збитки пасажирських перевезень, як це передбачено практикою США та ЄС.

Схвалити дорожню карту тарифної реформи УЗ із нормативним пакетом, KPI, календарем впровадження та створенням міжвідомчої робочої групи при КМУ за участі всіх груп вантажовласників. – Запровадити ринкове ціноутворення на користування вагонами УЗ та завершити розробку відповідних нормативних документів.

Аграрні асоціації попереджають, що в умовах війни та високої логістичної волатильності будь-які необґрунтовані тарифні рішення можуть призвести до серйозних наслідків для експорту.

Збільшення тарифів УЗ

В грудні 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Наразі "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе понад 40%.