Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" збільшила навантаження зернових на 34,5%: пікове значення – 100 тисяч тонн на добу

зерновози
"Укрзалізниця" збільшила перевезення зернових. / Shutterstock

За 11 діб листопада на мережі "Укрзалізниці" було навантажено 936 тис. т зернових. Це на 34,5% більше, ніж у жовтні, але на 10% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

Як зауважив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, середньодобове навантаження зерна за перші одинадцять днів місяця становило 88,2 тис. т. При цьому, 11 листопада навантаження на мережі залізниці досягло піку, збільшившись приблизно 100 тис. т за добу.

Це свідчить про поступове зростання обсягів навантаження. Однак це збільшення відбувається на тлі проблем із вивантаженням та рухом вагонів. Наразі у компанії працюють над тим, аби досягти стабільного середньодобового навантаження понад 100 тис. т.

Порівняно із жовтнем також зріс обсяг перевезень — на 28%. Показник становить 1 млн 14 тис. т. Водночас до відповідного періоду торік він менший на 14,4%.

В експортному сполученні залізницею перевезено 883,2 тис. т. Із них 94% транспортовано у напрямку портів, а 6% — до західних прикордонних переходів.

Як сьогодні повідомляло Delo.ua, на ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". Середньозважена вартість за підсумками аукціонів 11 листопада сягнула 5378 грн/добу без ПДВ. 

У вересні вона не перевищувала 200 грн/добу (без ПДВ), а у жовтні наблизилася до 2000 грн/добу. Таким чином, за два місяці ціна виросла у понад 25 разів.

Автор:
Тетяна Ковальчук