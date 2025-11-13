"Укрзалізниця" збільшила навантаження зернових на 34,5%: пікове значення – 100 тисяч тонн на добу

За 11 діб листопада на мережі "Укрзалізниці" було навантажено 936 тис. т зернових. Це на 34,5% більше, ніж у жовтні, але на 10% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

Як зауважив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, середньодобове навантаження зерна за перші одинадцять днів місяця становило 88,2 тис. т. При цьому, 11 листопада навантаження на мережі залізниці досягло піку, збільшившись приблизно 100 тис. т за добу.

Це свідчить про поступове зростання обсягів навантаження. Однак це збільшення відбувається на тлі проблем із вивантаженням та рухом вагонів. Наразі у компанії працюють над тим, аби досягти стабільного середньодобового навантаження понад 100 тис. т.

Порівняно із жовтнем також зріс обсяг перевезень — на 28%. Показник становить 1 млн 14 тис. т. Водночас до відповідного періоду торік він менший на 14,4%.

В експортному сполученні залізницею перевезено 883,2 тис. т. Із них 94% транспортовано у напрямку портів, а 6% — до західних прикордонних переходів.

Як сьогодні повідомляло Delo.ua, на ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". Середньозважена вартість за підсумками аукціонів 11 листопада сягнула 5378 грн/добу без ПДВ.

У вересні вона не перевищувала 200 грн/добу (без ПДВ), а у жовтні наблизилася до 2000 грн/добу. Таким чином, за два місяці ціна виросла у понад 25 разів.