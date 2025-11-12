"Укрзалізниця" за дев'ять місяців 2025 року зафіксувала збиток 7,3 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" у січні–вересні 2025 року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 66,03 млрд грн. При цьому чистий збиток склав 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансову звітність компанії.

Валовий збиток компанії за три квартали досяг 7,02 млрд грн (у 2024 році – валовий прибуток 8,06 млрд грн), операційний збиток – 3,82 млрд грн (у 2024 році операційний прибуток – 4,17 млрд грн).

Дохід від пасажирських перевезень зріс на 11% – до 9,5 млрд грн, тоді як доходи від вантажних і поштових перевезень скоротилися на 19% – до 50,1 млрд грн. Дохід від інших послуг знизився на 14,7% – до 6,36 млрд грн.

Витрати на інвестиційну діяльність зросли до 11,51 млрд грн (у 2024 році – 9,46 млрд грн), а вільні грошові кошти зменшилися до 6,81 млрд грн проти 13,02 млрд грн на початок року.

Власний капітал компанії на кінець вересня 2025 року скоротився до 181,34 млрд грн, а зобов’язання зросли з 90,30 млрд грн до 109,70 млрд грн, зокрема поточні – з 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн. Чистий борг зріс із 55,87 млрд грн до 73,01 млрд грн.

Державні гранти у 2025 році склали 18,94 млрд грн проти 9,66 млрд грн у 2024 році.

За словами заступника голови наглядової ради Сергія Лещенка, через втрату близько 49% вантажних перевезень за 2021–2025 роки компанія не може субсидіювати збиткові пасажирські перевезення і пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% у два етапи, а також просить про бюджетну підтримку.

У проєкті держбюджету-2026 передбачено 4,2 млрд грн на розвиток міського пасажирського транспорту, 1,2 млрд грн – на модернізацію залізниці, а для спільного проєкту з Францією з постачання рейок – 1,8 млрд грн.

Прогноз перевезень на 2025–2027 роки:

Вантажні – 160-162 млн тонн (скорочення порівняно з 173 млн тонн у 2024 році);

Руда та марганець – 42-44 млн тонн;

Зерно та борошно – 31 млн тонн (на 9 млн тонн менше, ніж у 2024 році);

Будматеріали – 30-32 млн тонн проти 35 млн тонн у 2024 році.

У першому півріччі 2025 року пасажиропотік зріс на 1,2% – до 13,52 млн осіб, а обсяг експортних перевезень зменшився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішніх – на 11,7% – до 35,5 млн тонн, імпортних – збільшився на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Для порівняння, у 2024 році "Укрзалізниця" збільшила виручку на 11,1%, до 102,9 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,7 млрд грн проти прибутку 5 млрд грн у 2023 році. За дев’ять місяців 2025 року збиток сягнув 7,2 млрд грн.

Додамо, "Укрзалізниця" очікує завершення розрахунків щодо визначення нових розрахункових швидкостей руху вантажних вагонів власності компанії, які планується запровадити з 1 січня 2026 р.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).