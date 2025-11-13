"Укрзализныця" увеличила погрузку зерновых на 34,5%: пиковое значение – 100 тысяч тонн в сутки

За 11 суток ноября на сети "Укрзализныци" было погружено 936 тыс. т зерновых. Это на 34,5% больше, чем в октябре, но на 10% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию RAIL.insider.

Как отметил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, среднесуточная погрузка зерна за первые одиннадцать дней месяца составила 88,2 тыс. т. При этом, 11 ноября погрузка на сети железной дороги достигла пика, увеличившись примерно 100 тыс. т в сутки.

Это свидетельствует о постепенном росте объемов погрузки. Однако это увеличение происходит на фоне проблем с разгрузкой и движением вагонов. Сейчас в компании работают над тем, чтобы добиться стабильной среднесуточной погрузки более 100 тыс. т.

По сравнению с октябрем также увеличился объем перевозок — на 28%. Показатель составляет 1 млн 14 тыс. т. В то же время к соответствующему периоду в прошлом году он меньше на 14,4%.

В экспортном сообщении по железной дороге перевезено 883,2 тыс. т. Из них 94% транспортировано в направлении портов, а 6% — к западным пограничным переходам.

Как сегодня сообщало Delo.ua на рынке железнодорожных перевозок зерна зафиксирован резкий рост ставок на использование зерновозов собственности АО "Укрзализныця". Средневзвешенная стоимость по итогам аукционов 11 ноября достигла 5378 грн/сутки без НДС.

В сентябре она не превышала 200 грн/сутки (без НДС), а в октябре приблизилась к 2000 грн/сутки. Таким образом, за два месяца цена выросла более чем в 25 раз.