Ставки оренди зерновозів "Укрзалізниці" стрімко зростають: за два місяці – більш ніж у 25 разів

На ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". За підсумками аукціонів " Prozorro.Продажі" 11 листопада середньозважена вартість за підсумками аукціонів 11 листопада сягнула 5378 грн/добу без ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

У вересні вона не перевищувала 200 грн/добу (без ПДВ), а у жовтні наблизилася до 2000 грн/добу. Таким чином, за два місяці ціна виросла у понад 25 разів.

Таке зростання цін пояснюється погіршенням ситуації з рухом поїздів та значними простоями вагонів. Минулого тижня обсяг навантаження стабільно перевищував обсяг вивантаження приблизно на 275 вагонів на добу. Це призводить до критичного накопичення завантажених вагонів на мережі, що, своєю чергою, посилює дефіцит порожніх вагонів та підвищує попит на них.

"Коли АТ "Укрзалізниця" реалізує свої зерновози через аукціони, вона гарантує 100% подачу під навантаження і несе відповідальність у разі невиконання. Це створює додаткову привабливість, адже УЗ як власник вагонів і перевізник в одному обличчі має більші можливості для гарантій. У той час як інші оператори зерновозів залежать від перевізника. Через це зерновози УЗ можуть бути більш привабливими в періоди дефіциту порожняка та проблем з рухом", — зазначив Костянтин Гапій, директор RAIL.insider, пояснюючи підвищений попит саме на вагони державної компанії.

Нагадаємо, обсяг вантажних перевезень "Укрзалізниці" у 2025 році скоротиться приблизно на 7% — до 160 млн тонн проти 173 млн тонн торік. Такі прогнози компанія представила 7 листопада під час презентації оновленої стратегії. У наступні роки очікується незначне відновлення: у 2026-му — до 161 млн тонн, а у 2027-му — до 162 млн тонн.