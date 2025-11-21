Аграрии призывают остановить повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием безотлагательно остановить запланированное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которые "Укрзализныця" планирует ввести с 1 января 2026 года — индексацию на 27%, а через полгода — еще на 11%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада.

Отмечается, что украинские агропроизводители считают, что такое решение несправедливо, усугубит логистический кризис, снизит конкурентоспособность украинского экспорта, нанесет удар по экономике страны и фактически продолжит практику, когда государственная компания вынуждена субсидировать бизнес отдельных олигархических групп за счет налогоплательщиков и украинского бизнеса.

По мнению агропроизводителей, это, в свою очередь, усугубляет кризис самой "Укрзализныци".

"Именно предыдущее несбалансированное повышение тарифов в 2022 году является одной из причин текущего кризиса. Тогда объем перевозок автотранспортом вырос до 50% от уровня железной дороги, и даже после разблокирования портов доля автоперевозок остается на уровне 34-39%, что на 10-15% больше, чем до повышения тарифов", - идет речь.

Ассоциации отмечают, что дефицит пассажирских перевозок превышает 18 млрд грн ежегодно, а общий прогнозируемый ущерб УЗ в 2026 году может составить 22,5 млрд грн. При этом всего 0,6 млрд грн приходится на грузовой сегмент.

В большинстве развитых стран мира финансирование пассажирских перевозок прямой ответственностью государства.

"В США пассажирские перевозки Amtrak финансируются из федерального бюджета. В ЕС работает модель PSO - государство компенсирует ущерб пассажирским перевозкам. Украина должна действовать по европейским правилам", - подчеркивают аграрные ассоциации.

Аграрии подчеркивают, что "Укрзализныця" продолжает применять нерыночный подход к тарифообразованию: ставки зависят не от себестоимости, а от вида груза.

"Среди всех постсоветских стран Украина имеет наибольший разрыв между тарифами на разные классы грузов. Часть грузов перевозится ниже себестоимости, и эти убытки покрываются за счет других секторов — в частности, аграрного", — говорится в документе.

Аграрии подчеркивают, что такая практика противоречит рыночным принципам и обязательствам Украины в рамках евроинтеграции.

Что предлагают аграрии

Аграрные ассоциации призывают поддержать следующие решения:

Приостановить запланированное повышение тарифов УЗ в 2026 году (27% + 11%) и параллельно ввести прозрачный механизм тарифообразования, который исключит возможность субсидирования одних грузов за счет других.

Ввести европейскую модель PSO, чтобы государство компенсировало ущерб пассажирским перевозкам, как это предусмотрено практикой США и ЕС.

Одобрить дорожную карту тарифной реформы УЗ с нормативным пакетом, KPI, календарем внедрения и созданием межведомственной рабочей группы при КМУ с участием всех грузовладельцев. – Ввести рыночное ценообразование на использование вагонами УЗ и завершить разработку соответствующих нормативных документов.

Аграрные ассоциации предупреждают, что в условиях войны и высокой логистической волатильности любые необоснованные тарифные решения могут привести к серьезным последствиям для экспорта.

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.