Ціни на ячмінь в Україні зростають через експортні тендери

ячмінь
Закупівельні ціни на ячмінь в Україні продовжують рости

Закупівельні ціни на фуражний ячмінь в Україні продовжують зростати, відстаючи за темпами від експортних тендерів. Минулого тижня ціни підскочили на 200–300 грн/т, досягнувши 11 050–11 200 грн/т (224–229 $/т) з доставкою до чорноморських портів на тлі обмеженої пропозиції від фермерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Український ячмінь дорожчає

За останній місяць експортні ціни на ячмінь в Україні зросли на 750–800 грн/т і зараз перевищують ціни на фуражну пшеницю та кукурудзу на 800–1000 грн/т. Фермерам радять скористатися поточними пропозиціями трейдерів.

Водночас обсяги експорту залишаються значно нижчими, ніж торік. За 28 днів листопада Україна експортувала лише 75 тис. т ячменю, тоді як у минулому році за той самий період було відвантажено 157 тис. т. Загалом з початку сезону експорт сягнув 1,167 млн т, що на 59% менше показника минулого року (1,86 млн т).

Ціни на ячмінь із доставкою до покупців на міжнародних тендерах протягом місяця зросли на 4–5 $/т і досягли 267–269 $/т C&F. Проте подальшого зростання очікувати не варто, оскільки в грудні на ринок вийде Австралія з більшими обсягами врожаю, ніж прогнозувалося раніше.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Україна значно наростила експорт продукції агропромислового комплексу (АПК). Загальний обсяг поставок досяг 4,5 млн тонн, що на 20,8% більше порівняно з вереснем.

Автор:
Ольга Опенько