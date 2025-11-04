- Категорія
Зростання на 20,8%. Агроекспорт України збільшився до 4,5 млн тонн у жовтні
У жовтні 2025 року Україна значно наростила експорт продукції агропромислового комплексу (АПК). Загальний обсяг поставок досяг 4,5 млн тонн, що на 20,8% більше порівняно з вереснем.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УКАБ.
Ключові причини експортного стрибка:
- прискорення темпів збирання врожаю. Через погодні умови цьогоріч збирання врожаю сої, соняшнику та кукурудзи було розтягнуто в часі і в жовтні обсяги зібраного врожаю почали накопичуватися;
- налагодження процедури відсутності 10% експортного мита для виробників сої та ріпаку в межах введених "соєвих правок";
- сприятлива кон'юнктура на ринку соняшникової олії в комбінації зі збільшенням пропозиції насіння соняшника.
Лідерами зростання стали олійні культури
Найбільший приріст у структурі експорту продемонстрували олійні культури та продукти їх переробки, що безпосередньо пов'язано з вищезазначеними факторами.
Структура експорту продукції АПК в жовтні 2025:
- зернові культури – експорт сягнув 2,7 млн тонн, показавши зростання на 9% порівняно з попереднім місяцем. Основу склали пшениця (56%), кукурудза (35%) та ячмінь (8%).
- олійні культури – експортовано 447,1 тис. тонн, що на 39% більше, ніж у вересні. Переважали соя (53%) та ріпак (45%).
- рослинні олії – обсяг поставок становив 510,8 тис. тонн, продемонструвавши значне зростання на 63%. У цьому сегменті домінувала соняшникова олія (72%), за нею йшли ріпакова (18%) та соєва (9%).
- макухи після вилучення рослинних олій – цей сегмент показав найбільший приріст — +66%, досягнувши 467,2 тис. тонн. Левову частку зайняла соняшникова макуха (73%) та соєва (27%).
- інші види агропромислової продукції – обсяг склав 386,1 тис. тонн, із зростанням на 14%.
Нагадаємо, у вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник.