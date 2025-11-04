- Категория
Рост на 20,8%. Агроэкспорт Украины увеличился до 4,5 млн тонн в октябре
В октябре 2025 года Украина значительно нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Общий объем поставок достиг 4,5 млн тонн, что на 20,8% больше по сравнению с сентябрем.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УКАБ.
Ключевые причины экспортного скачка:
- ускорение темпов уборки урожая. Из-за погодных условий в этом году сбор урожая сои, подсолнечника и кукурузы был растянут во времени и в октябре объемы собранного урожая начали накапливаться;
- налаживание процедуры отсутствия 10% экспортных пошлин для производителей сои и рапса в пределах введенных "соевых правок";
- благоприятная конъюнктура на рынке подсолнечного масла в сочетании с увеличением предложения семян подсолнечника.
Лидерами роста стали масличные культуры
Наибольший прирост в структуре экспорта продемонстрировали масличные культуры и продукты их переработки, что напрямую связано с вышеперечисленными факторами.
Структура экспорта продукции АПК в октябре 2025 года:
- зерновые культуры – экспорт достиг 2,7 млн тонн, показав рост на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Основу составили пшеница (56%), кукуруза (35%) и ячмень (8%).
- масличные культуры – экспортировано 447,1 тыс. тонн, что на 39% больше, чем в сентябре. Преобладали соя (53%) и рапс (45%).
- растительные масла – Объем поставок составил 510,8 тыс. тонн, продемонстрировав значительный рост на 63%. В этом сегменте доминировало подсолнечное масло (72%), за ним следовали рапсовое (18%) и соевое (9%).
- жмыхи после извлечения растительных масел – этот сегмент показал наибольший прирост — +66%, достигнув 467,2 тыс. тонн. Львиную долю занял подсолнечный жмых (73%) и соевый (27%).
- другие виды агропромышленной продукции – объем составил 386,1 тыс. тонн, с ростом на 14% .
Напомним, в сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя.