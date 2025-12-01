Запланована подія 2

Цены на ячмень в Украине растут из-за экспортных тендеров

ячмень
Закупочные цены на ячмень в Украине продолжают расти

Закупочные цены на фуражный ячмень в Украине продолжают расти, отставая по темпам экспортных тендеров. На прошлой неделе цены подскочили на 200–300 грн/т, достигнув 11 050–11 200 грн/т (224–229 $/т) с доставкой в черноморские порты на фоне ограниченного предложения от фермеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Украинский ячмень дорожает

За последний месяц экспортные цены на ячмень в Украине выросли на 750–800 грн/т, и сейчас превышают цены на фуражную пшеницу и кукурузу на 800–1000 грн/т. Фермерам советуют воспользоваться текущими предложениями трейдеров.

В то же время объемы экспорта остаются значительно ниже, чем в прошлом. За 28 дней ноября Украина экспортировала лишь 75 тыс. т ячменя, тогда как в прошлом году за тот же период было отгружено 157 тыс. т. Всего с начала сезона экспорт составил 1,167 млн т, что на 59% меньше показателя в прошлом году (1,86 млн т).

Цены на ячмень с доставкой к покупателям на международных тендерах за месяц выросли на 4–5 $/т и достигли 267–269 $/т C&F. Однако дальнейшего роста ожидать не стоит, поскольку в декабре рынок выйдет Австралия с большими объемами урожая, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, в октябре 2025 г. Украина значительно нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Общий объем поставок достиг 4,5 млн. тонн, что на 20,8% больше по сравнению с сентябрем.

Автор:
Ольга Опенько