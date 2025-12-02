Повышение тарифов "Укрзализныци" может подорвать аграрный экспорт

Планируемое повышение тарифов "Укрзализныци" может стать критическим для аграриев и взорвать экспорт. Ожидается, что уже с 1 января 2026 года перевозки подорожают на 27%, а через полгода тарифы поднимутся еще на 11%.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Он напомнил, что в Украине собран урожай, показатели которого превышают прошлогодние, с почти 90% запланированных площадей.

"В то же время возникает вопрос эффективного экспорта, ведь его темпы замедлились. По сравнению с прошлым годом мы отстаем примерно на 6 миллионов тонн. Причина — как задержки в полевых работах, так и удары врага по портовой инфраструктуре", - констатировал Марчук.

Он отметил, что запланированное повышение тарифов "Укрзализныци" с 1 января 2026 может стать критическим для аграриев. Эксперт считает, что такой подход несправедлив и экономически необоснован.

"Аграрная продукция уже самая дорогая в перевозках, тогда как строительная или угольная отрасль фактически дотируются государством. По подсчетам ВАР, дополнительная финансовая нагрузка на производителей из-за новых тарифов составит более $200 млн в год", - отметил Марчук.

Он добавил, что аграрные ассоциации уже обратились к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием безотлагательно остановить планируемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы не допустить принятия решений, которые подорвут конкурентоспособность украинского экспорта и финансовую стабильность производителей.

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.