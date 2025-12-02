Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Наличный курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Повышение тарифов "Укрзализныци" может подорвать аграрный экспорт

Укрзализныця
Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки критически повлияет на агроэкспорт / Shutterstock

Планируемое повышение тарифов "Укрзализныци" может стать критическим для аграриев и взорвать экспорт. Ожидается, что уже с 1 января 2026 года перевозки подорожают на 27%, а через полгода тарифы поднимутся еще на 11%.

Об этом заявил   заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Он напомнил, что в Украине собран урожай, показатели которого превышают прошлогодние, с почти 90% запланированных площадей.

"В то же время возникает вопрос эффективного экспорта, ведь его темпы замедлились. По сравнению с прошлым годом мы отстаем примерно на 6 миллионов тонн. Причина — как задержки в полевых работах, так и удары врага по портовой инфраструктуре", - констатировал Марчук.

Он отметил, что запланированное повышение тарифов "Укрзализныци" с 1 января 2026 может стать критическим для аграриев. Эксперт считает, что такой подход несправедлив и экономически необоснован.

"Аграрная продукция уже самая дорогая в перевозках, тогда как строительная или угольная отрасль фактически дотируются государством. По подсчетам ВАР, дополнительная финансовая нагрузка на производителей из-за новых тарифов составит более $200 млн в год", - отметил Марчук.

Он добавил, что аграрные ассоциации уже обратились к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием безотлагательно остановить планируемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы не допустить принятия решений, которые подорвут конкурентоспособность украинского экспорта и финансовую стабильность производителей.

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы   заработали с 1 февраля   2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация   и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную   индексацию грузовых железнодорожных тарифов   - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.

Автор:
Светлана Манько