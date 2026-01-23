В январе Украина сократила передачу зерновых по железной дороге: какое направление стало ключевым

Начало 2026 года принесло изменения в экспорте агропродукции по железной дороге. Пока на большинстве западных границ наблюдается определенное затишье, переходы с Венгрией работают на полную мощность. Именно эта страна вырвалась в лидеры по объему приема украинского зерна, демонстрируя уверенный рост на фоне всеобщего снижения активности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Направления и объемы экспорта

В ходе онлайн-совещания представители АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка отметили, что сегодня через украинско-венгерские переходы ежесуточно проходит в среднем 58,4 вагона с зерном. Если сравнивать с декабрем прошлого года, поток увеличился на 6,8 единицы в сутки. Это делает Венгрию ключевым логистическим партнером Украины в начале года.

В отличие от венгерского направления другие соседи демонстрируют спад динамики:

Словакия - объемы упали до 22,9 вагона в сутки (минус 8,1 единицы по сравнению с декабрем);

Польша — среднесуточный показатель составляет всего 7,8 единицы, что на 4,1 вагона меньше, чем в прошлом месяце;

Румыния показывает самый скромный результат – 5,1 вагона в сутки, не дотягивая до декабрьских цифр на 2,8 единицы.

Общая картина

В общей сложности через все западные пограничные переходы ежедневно проходит около 169 вагонов с зерном и дробью. Несмотря на активность на венгерском направлении, общий показатель по всей границе снизился на 16 единиц (или на 8,6%) по отношению к декабрьским результатам.

Такие изменения в логистике заставляют украинских экспортеров еще больше фокусироваться на стабильных путях через Венгрию, чтобы обеспечить бесперебойные поставки урожая на мировые рынки.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.