Экспорт зерновых упал на 24%: эксперт объяснила причины

За семь месяцев 2025/26 маркетингового года, то есть с июля 2025 по январь 2026 года, из Украины было экспортировано 18,6 млн. т зерновых, что на 24% меньше, чем за предыдущий период. В денежном эквиваленте падение экспорта будет на уровне 18%.

Об этом Delo.ua сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд долл ., сообщал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

В целом вклад аграрного сектора составляет 17% ВВП Украины, по данным Минэкономики.

В 2024 году Украина вышла на довоенный уровень экспорта аграрной продукции – 24,5 млрд долларов, что составило 59% в общем экспорте, по данным тогдашнего Министерства аграрной политики и продовольствия.

" В этом году действительно наблюдаются более низкие темпы экспорта зерновых культур по сравнению с результатом предыдущего года. За 7 месяцев 2025/26 МГ (с июля 2025 по январь 2026 года) было экспортировано 18,6 млн т зерновых, что на 24% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В денежном эквиваленте падение экспорта будет на уровне 18%", – сказала Литвин.

Низшие темпы экспортных отгрузок зерновых культур вызваны несколькими факторами:

значительно растянут во времени сбор урожая зерновых, особенно кукурузы. По состоянию на январь 2026 около 8% посевных площадей кукурузы остаются в полях несобранными. Осадки осенью не позволили собрать весь урожай вовремя. Кроме этого, собранная кукуруза обладает очень высокой влажностью и требуется много времени на досушивание ее до базовых показателей;

постоянные атаки российских войск на портовую инфраструктуру, что существенно усложняет процесс экспортных отгрузок.

"Однако в целом за 2025/26 маркетинговый год мы ожидаем большего экспорта зерновых культур по сравнению с предыдущим годом, просто в этом году он будет значительно растянут во времени", - пояснила эксперт.

Экспорт собственными силами остается более эффективным вариантом по сравнению с периодом, когда работал "зерновой коридор" с участием ООН и России, добавила Литвин. Даже в условиях атак на портовую и железнодорожную инфраструктуру и энергетический кризис. В январе 2026 года по морю было экспортировано 90% зерновых, масличных и продуктов их переработки.

"К сожалению, альтернативные наземные маршруты экспорта имеют ограниченную пропускную способность и большую стоимость", – сказала руководитель аналитического отдела.

В то же время Литвин подчеркнула, что есть целый ряд значительных проблем, существенно препятствующих бесперебойному экспорту:

физическое разрушение железнодорожной и портовой инфраструктуры (включая элеваторы, маслоэкстракционные заводы, железнодорожные узлы, мосты, суда, заходящие на погрузку зерном в украинские порты и т.п.);

остановка работы портов при обстрелах или даже воздушных тревогах, что существенно растягивает во время отгрузки. Также часто останавливаются отгрузки из-за отсутствия электроэнергии;

ощутимый рост стоимости логистики из-за роста стоимости страховых платежей и простой судов.

На мировых биржах не хватает продукции, потому спрос на зерновые из Украины не падает, отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Трейдеры работают. Вопрос безопасности их беспокоит, но контракты заключаются. Возможно, есть случаи, когда отказываются от украинских контрактов, однако это точно не носит массовый характер", - считает он.

Факторы ценообразования

Ключевым фактором, традиционно наиболее влияющим на ценообразование украинского зерна, является мировое соотношение спроса и предложения, добавляет Литвин.

"Например, в Аргентине, которая является одним из основных производителей кукурузы в мире, продолжается засуха, и это может поддержать цену на украинскую кукурузу. Также свое влияние имеет усложненная экспортная логистика, которая уже имеет негативное влияние на цены на украинские зерновые, потому что несет дополнительные риски для покупателей этой продукции",

Изменяется ли структура посевных площадей под зерновыми культурами в 2026 году?

В этом году засеяно 5,3 млн га озимых зерновых, что практически соответствует показателю предыдущего года, говорит Литвин.

"Посев яровых культур еще не начался, но, по предварительной оценке, существенных изменений в структуре посевов в этом году наблюдаться не будет", - отметила она.

В 2025 году Россия усилила обстрелы морской инфраструктуры Украины.

Также россияне продолжили атаковать украинские порты и в 2026 году, в частности, в ночь на 28 января армия РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области.