Обсяги експорту олії залізницею зросли на 36%

олія, чоловік
Україна збільшила експорт олії / Freepik

У лютому обсяг перевезення олії залізницею на експорт зріс на 36% порівняно з січнем і склав 44,4 тис. тонн. Порівняно з лютим минулого року, показник збільшився на 4%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Майже дві третини (63%) олії відправлено через західні прикордонні переходи, а решта 37% — у напрямку портів.

Транспортування макухи та шротів у лютому склало 86,3 тис. тонн, що на 7% менше, ніж у січні, але на 6% більше, ніж у лютому торік. Більшість (79%) цих вантажів експортується через західні прикордонні переходи, решта — через порти.

Раніше повідомлялося про зростання обсягів перевезення макухи та шротів на експорт залізницею.

Додамо, що окрім олії, до списку найбільш прибуткових категорій українського агроекспорту у 2025 році увійшли кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці.

Автор:
Тетяна Гойденко