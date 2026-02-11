Виробник соняшникової олії призупинив роботу заводу через постійні відключення світла

Олійнопресовий завод “Еллада” на Київщині призупинив виробничий процес через критичний брак електроенергії. Підприємство змушене простоювати, оскільки робота на дизельних генераторах є занадто дорогою та збитковою.

Як пише Delo.ua, про це розповів власник підприємства Віталій Аверкін виданню Latifundist.com.

За його словами, заводу потрібно близько 800 кВт фактичного навантаження на годину. За таких умов генератор потужністю 1 МВт споживає приблизно 200–210 літрів дизпалива щогодини, а в мороз до мінус 20°C — уже 220–225 літрів.

"Літр зимового дизелю коштує 57–58 грн. Є дешевший — по 54–55 грн, але він витримує лише мінус 10 градусів. У багатьох генераторах немає підігріву палива, воно замерзає, і це теж треба враховувати. У підсумку вартість виробленої електроенергії доходить приблизно до 16 грн за кВт·год", - поснює Аверкін.

Він додає, що завод має експортні контракти, але вимушений призупинити роботу саме через дефіцит електроенергії.

Для офісних потреб підприємство має окремий генератор на 40 кВт, який дозволяє підтримувати роботу адміністрації, але не виробництво.

У пошуках заміни дизельним генераторам очільник підприємства вивчає можливості газової когенерації, а також використання власних відходів виробництва — лушпиння соняшнику — як палива для автономних станцій.

Вартість подібної котельні стартує від $2,5 млн за 1 МВт, а когенераційних установок — близько €1,2 млн. Втім, такі проєкти потребують складних процедур погодження, хоча собівартість електроенергії в цьому разі нижча — 6–8 грн за кВт·год.

Наразі завод "Еллада" проводить консультації з виробниками обладнання та підраховує обсяг необхідних інвестицій.

Нагадаємо, у Києві через сильні морози, відключення електроенергії та різке падіння відвідуваності десятки ресторанів і кав’ярень закриваються.