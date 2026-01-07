Експерти пояснили, чому Росія завдає ударів по заводам з виробництва соняшникової олії

Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України, щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, передає Latifundist.com.

За його словами, російські удари по підприємствах олійно-жирової галузі України мають системний характер.

Чому Росія націлилась на олійну промисловість України

Експерт вважає, що удари країни-агресора спрямовані на знищення бюджетоформуючої та експортоорієнтованої індустрії, адже олія разом зі шротами формують понад 15% валютної виручки та близько 20% товарного експорту України.

"Останні удари по заводах у портах, тепер — по Bunge. Це планове знищення галузі. Росіяни нищать бюджетоформуючу й експортоорієнтовану індустрію", — підкреслив Капшук.

Він нагадав, що внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено завод Bunge у Дніпрі, який, зокрема, виробляє продукцію під торговою маркою "Олейна".

А наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату "Кернел" у Чорноморську.

Вибити конкурента

До 2025-го Україна була найбільшим експортером олії у світі. Росія – на другому місці.

Як пише forbes, у 2024-му Україна експортувала майже 6 млн т олії на $5,1 млрд – 21% усього агроекспорту. Росія в тому самому році експортувала 4,5 млн т олії на $4,4 млрд, свідчать дані ITC Trade Map.

Проте у сезоні 2025–2026 РФ може обійти Україну на 0,2 млн т і експортувати 4,4 млн т, свідчать прогнозні дані USDA. Україна, за прогнозом Мінагро США, експортує в цьому сезоні 4,2 млн т

"РФ, ймовірно, вдається до терору олійної промисловості через високу конкуренцію з Україною на світовому ринку", – каже Павло Мартишев, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки.

Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів — борошна та олії, а також створили серйозні екологічні ризики для акваторії Чорного моря, де було зафіксовано витік рослинної олії.