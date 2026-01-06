Росія неодноразово намагалася вдарити по американському заводу у Дніпрі

Російські війська вже не вперше намагалися атакувати цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Удар був цілеспрямований

Як зазначив глава української дипломатії, удар серйозно пошкодив американське підприємство.

"Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії «Bunge». Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", - наголосив Сибіга.

Він нагадав, що Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Торік удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

Міністр підкреслив, що протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах.

Сибіга зауважив, що напади очільника РФ Володимира Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа.

A targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company "Bunge."



This attack was not a mistake—it was deliberate, as the Russians attempted to strike this facility multiple times.



Russia has been… pic.twitter.com/KpVgDJkkPW — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 5, 2026

Росія обстріляла американське підприємство у Дніпрі

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить компанії Bunge.

У результаті атаки на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту. Комунальні служби працюють на місці, засипаючи покриття піском і спеціальними сумішами, однак проїзд Набережною у Дніпрі буде неможливим щонайменше 2-3 доби.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, на набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків.

"На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн — аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо. Проїхати там інакше як на самоскиді просто неможливо", - розповів мер Дніпра..

Про Bunge

Bunge — одна з найбільших у світі агропромислових компаній та зернотрейдер.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна".