Зеленський відвідав американський завод Flex у Мукачеві, по якому РФ завдала ракетого удару

5 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського підприємства "Флекстронікс" (Flex International) у Мукачеві. Внаслідок двох російських ракетних ударів вранці 21 серпня підприємство, яке виробляло побутову техніку, картриджі для принтерів та LED-лампи, призупинило роботу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Генеральна директорка "Флекстронікс Україна" Анна Драгун повідомила, що завдяки швидкому сповіщенню про небезпеку та евакуації вдалося врятувати всіх 600 працівників. Утім, 17 людей постраждали, деякі з них досі перебувають у лікарні.

За її словами, підприємство спеціалізується на виробництві виключно цивільної споживчої продукції, такої як кавоварки. Вона наголосила, що завод не був залучений до виробництва військової техніки чи оборонної продукції.

Для керівництва підприємства пріоритетом наразі є підтримка працівників та відновлення виробничих потужностей.

"На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні ", – зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність американському бізнесу за присутність в Україні та пообіцяв сприяти швидкому відновленню роботи заводу. На зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Ракетний удар по Flex

В ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, яку не могли погасити декілька діб. Пізніше рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м. У її ліквідації брали участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також був залучений пожежний потяг "Укрзалізниці".

Допомога на відновлення

На відновлення виробничих потужностей заводу з держбюджету спрямують 16 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

Він також зазначив, що на заводі працювало близько 2600 фахівців. За минулий рік підприємство сплатило понад 340 мільйонів гривень податків, а за сім місяців поточного року — понад 285 мільйонів. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 мільйона доларів.