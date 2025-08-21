Ракетний удар по американському заводу Flex у Мукачеві: Свириденко розповіла деталі (ФОТО)

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по американському заводу Flex International у Мукачеві на Закарпатті зросла до 19 осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Сьогодні Росія атакувала Мукачево та цей завод. В результаті ракетного удару 19 людей постраждали. Ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин", – написала вона.

За словами Свириденко, на момент удару на заводі перебували 600 працівників. Завдяки чітким діям керівництва та детально відпрацьованим заходам безпеки всі робітники вчасно спустились в укриття. Це дозволило уникнути жертв.

Прем'єр-міністерка нагадала, що рік тому особисто відвідувала це підприємство. Його технологічність та масштаби вразили її, адже електроніка, вироблена тут, експортується по всьому світу.

Який стан постраждалих

За інформацією голови ОВА Мирослава Білецького, до лікарні Святого Мартина у Мукачеві бригадами швидкої доставили 10 людей, ще 9 — звернулися самостійно.

Прямо на місці події амбулаторну допомогу надали ще чотирьом людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.

За словами директора Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака Юрія Яцини, чоловіка 1965 року народження, який отримав травми внаслідок потрапляння осколків, до обласної лікарні доставили близько 7:30. Його стан стабільний, середньої важкості.

"Чоловік отримав травму ока, черепно-лицеву травму та поранення барабанної перетинки. Він знаходиться під наглядом лікарів. Терміни відновлення залежать від того, як буде перебігати саме поранення. Я думаю, що тиждень пацієнт буде в стаціонарі", — цитує "Суспільне" Юрія Яцину.

Він додав, що до обласної лікарні з Мукачева доставили тільки одного травмованого.

Завідувачка відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Мартина Марина Зігор уточнила, що нині в лікарні 12 поранених. П’ять пацієнтів госпіталізували в хірургічне й травматологічне відділення, сім пацієнтів з легкими пошкодженнями отримали допомогу амбулаторно, їх відпустили додому. Наймолодшому з госпіталізованих пацієнтів 23 роки, найстаршому — 70.

Пожежу локалізовано, але не ліквідовано

Як повідомляє обласне управління ДСНС, рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачеві. У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг "Укрзалізниці".

Президент Угорщини співчуває, однак згадку про РФ прибрав

Тим часом президент Угорщини Шуйок висловив співчуття через російську атаку по Мукачеву, але пізніше він прибрав згадку про РФ.

"Висловлюю глибоке співчуття жертвам ракетного удару в Мукачеві, бажаю їм швидкого одужання. Негайне припинення російсько-українського конфлікту — в наших інтересах. Я впевнений, що воюючі сторони зможуть це побачити і, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цій нелюдській та безглуздій різанині", — йдеться в публікації президента Угорщини.

У першій версії публікації угорський президент висловлює глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву та бажає їм одужання. Згодом допис змінився: формулювання "російського ракетного удару" Тамаш Шуйок замінив на "ракетного удару".

По заводу вдарили ракетами

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Місцевих жителів через пожежу закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали удару проти американського підприємства на Закарпатті кількома крилатими ракетами. "Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - додав він.

Підприємство недавно пройшло реконструкцію

30 квітня Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила про введення в експлуатацію реконструйованої будівлі світового виробника електроніки Flex у Мукачеві.

У межах проєкту здійснили переобладнання та добудову приміщень, зокрема сучасних офісів, конференц-залів, їдальні та побутових зон. Триповерхову будівлю адаптували для всіх категорій населення, забезпечивши безперешкодний доступ для маломобільних груп.

Компанія працює в Україні понад 20 років та об’єднує більш як 100 виробничих майданчиків по всьому світу.