Ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево: Свириденко рассказала детали (ФОТО)

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по американскому заводу Flex International в Мукачево на Закарпатье возросло до 19 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Сегодня Россия атаковала Мукачево и этот завод. В результате ракетного удара 19 человек пострадали. Враг решил "освободить" Украину от кофемашин", – написала она.

По словам Свириденко, к моменту удара на заводе находились 600 работников. Благодаря четким действиям руководства и детально отработанным мерам безопасности, все рабочие вовремя спустились в укрытие. Это позволило избежать жертв.

Премьер-министр напомнила, что год назад лично посещала это предприятие. Его технологичность и масштабы поразили ее, ведь электроника, производимая здесь, экспортируется по всему миру.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на руководителя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого, по предварительным оценкам, цеха предприятия в Мукачево, куда попали ракетами россияне, не подлежат восстановлению.

Его заместитель Василий Иванчо отметил, что завод Flex был одним из самых крупных работодателей Закарпатья. На этом гражданском объекте производились бытовые приборы. "От функционирования завода зависели тысячи семей, ведь здесь работало почти 2600 специалистов. За прошлый год это производство уплатило более 340 миллионов гривен налогов, а за семь месяцев этого года – более 285 млн грн. Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 млн долларов", – рассказал он.

Какое состояние пострадавших

По информации председателя ОВА Мирослава Билецкого, в больницу Святого Мартына в Мукачево бригадами скорой доставили 10 человек, еще 9 — обратились самостоятельно.

Прямо на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще четырем людям, имевшим острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.

По словам директора Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака Юрия Яцины, мужчину 1965 года рождения, получившего травмы в результате попадания осколков, в областную больницу доставили около 7:30. Его состояние стабильное, средней тяжести.

"Мужчина получил травму глаза, черепно-лицевую травму и ранение барабанной перепонки. Он находится под наблюдением врачей. Сроки восстановления зависят от того, как будет проходить самое ранение. Я думаю, что неделя пациент будет в стационаре", — цитирует "Общественное" Юрия Яцину.

Он добавил, что в областную больницу из Мукачево доставили только одного травмированного.

Заведующая отделением экстренной и неотложной медицинской помощи Больницы Святого Мартына Марина Зигорь уточнила, что сейчас в больнице 12 раненых. Пять пациентов были госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделение, семь пациентов с легкими повреждениями получили помощь амбулаторно, их отпустили домой. Младшему из госпитализированных пациентов 23 года, самому старшему — 70.

Пожар локализован, но не ликвидирован

Как сообщает областное управление ГСЧС, спасатели локализовали масштабный пожар площадью 7 тыс. кв. м., вызванную ракетным обстрелом в Мукачево. В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд "Укрзализныци".

Президент Венгрии соболезнует, однако упоминание о РФ убрал

Тем временем президент Венгрии Шуек выразил соболезнования из-за российской атаки по Мукачево, но позже он убрал упоминание о РФ.

"Выражаю глубокое соболезнование жертвам ракетного удара в Мукачево, желаю им скорейшего выздоровления. Немедленное прекращение российско-украинского конфликта — в наших интересах. Я уверен, что воюющие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат крайности. публикации президента Венгрии.

В первой версии публикации венгерский президент выражает глубокое соболезнование пострадавшим от российского ракетного удара по Мукачево и желает им выздоровления. Впоследствии сообщение изменилось: формулировку "российского ракетного удара" Тамаш Шуек заменил на "ракетный удар".

По заводу ударили ракетами

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Местных жителей из-за пожара призвали плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли удар против американского предприятия в Закарпатье несколькими крылатыми ракетами. "Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на данный момент известно о 15 пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь".

Предприятие недавно прошло реконструкцию

30 апреля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сообщила о введении в эксплуатацию реконструированного здания мирового производителя электроники Flex в Мукачево.

В рамках проекта было осуществлено переоборудование и достройку помещений, в том числе современных офисов, конференц-залов, столовых и бытовых зон. Трехэтажное здание было адаптировано для всех категорий населения, обеспечив беспрепятственный доступ для маломобильных групп.

Компания работает в Украине более 20 лет и объединяет более 100 производственных площадок по всему миру.