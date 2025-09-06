Зеленский посетил американский завод Flex в Мукачево, по которому РФ нанесла ракетный удар

5 сентября президент Владимир Зеленский встретился с представителями американского предприятия "Флэкстроникс" (Flex International) в Мукачево. В результате двух российских ракетных ударов утром 21 августа предприятие, производившее бытовую технику, картриджи для принтеров и LED-лампы, приостановило работу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Генеральный директор "Флэкстроникс Украина" Анна Драгун сообщила, что благодаря быстрому извещению об опасности и эвакуации удалось спасти всех 600 работников. Впрочем, 17 человек пострадали, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

По ее словам, предприятие специализируется на производстве исключительно гражданской потребительской продукции, такой как кофеварки. Она подчеркнула, что завод не был вовлечен в производство военной техники или оборонной продукции.

Для руководства предприятия приоритетом является поддержка работников и восстановление производственных мощностей.

"К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране", – отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность американскому бизнесу за присутствие в Украине и пообещал содействовать скорейшему возобновлению работы завода. На встрече также присутствовала временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Ракетный удар по Flex

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, который не могли погасить несколько суток. Позже спасатели локализовали масштабный пожар площадью 7 тыс. кв. м. В ее ликвидации участвовало 96 спасателей и 20 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци".

Помощь на восстановление

На восстановление производственных мощностей завода из госбюджета направят 16 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОВ Василий Иванчо.

Он также отметил, что на заводе работало около 2600 специалистов. За прошлый год предприятие уплатило более 340 миллионов гривен налогов, а за семь месяцев текущего года – более 285 миллионов. Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 миллионов долларов.