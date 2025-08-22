Пожар на заводе Flex длится вторые сутки. Американская торговая палата обращается к Трампу, а власти выделяют средства

По состоянию на утро 22 августа продолжается ликвидация пожара на американском предприятии Flex International в Мукачево, возникшего в результате вчерашнего ракетного удара. Число пострадавших возросло до 23 человек. Уже возникла реакция Американской торговой палаты в Украине.

Пожар продолжается

Как пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ГСЧС, на месте работают 54 спасателя и 15 единиц техники. Также задействованы два пожарных поезда "Укрзализныци".

Фото: ГСЧС

Что известно о состоянии пострадавших

Как сообщили в Мукачевском городском совете утром 22 августа, в Больницу святого Мартина по состоянию на 9:00 обратились 22 человека. Также в стационаре этой больницы находится пятеро пострадавших, еще один человек – в Закарпатской областной больнице имени А. Новака.

В то же время, по словам председателя ОВА Мирослава Билецкого, количество пострадавших возросло до 23. По состоянию на 19:00 21 августа в стационаре находились шесть пациентов: среди них с осколочными ранениями, травмами конечностей, живота и головы. Все в стабильном состоянии, одна пациентка после операции. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь — преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм.

На восстановление завода выделят 16 млн грн из бюджета

Для восстановления производственных мощностей предприятия в Мукачево, поврежденных ракетным ударом, из госбюджета направят 16 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОВ Василий Иванчо.

"На заводе работали почти 2600 специалистов. За прошлый год это производство уплатило более 340 миллионов гривен налогов, а за семь месяцев этого года — более 285 миллионов. Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Также Департамент экономики ОВА начал работу по возможному трудоустройству людей на другие предприятия.

Фото: ГСЧС

Россия хотела отпугнуть инвесторов – ISW

По информации Института изучения войны (ISW), атакой по американскому предприятию Flex в Закарпатье Россия пытается повлиять на западных союзников Украины, чтобы те не инвестировали в наше государство.

По мнению аналитиков, РФ предположительно готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа.

Отмечается, что Россия наносила гораздо меньшие удары в течение недель, предшествовавших саммиту на Аляске, чтобы представить себя США как добросовестного участника переговоров, и таким образом накопила значительное количество дронов и ракет для возобновления массированных ударов по Украине после него.

Фото: ГСЧС

Реакция Американской торговой палаты в Украине

Компания Flex, завод которой подвергся ракетному удару России, является одной из крупнейших инвестиций США в Украине и активным членом Американской торговой палаты.

Там подчеркнули, что Россия не ищет мира, а открыто атакует интересы США. В этой связи организация призывает президента Дональда Трампа встать на защиту американских компаний в Украине и показать, что Америка защищает своих.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер посетил завод, чтобы поддержать компанию и команду в Мукачево, и записал видео на фоне горящего предприятия.

"Это было нападение не только на Украину. Это было нападение на американский бизнес. Две ракеты попали в завод, где 600 работников работали в ночную смену. Благодаря строгим протоколам безопасности каждая жизнь была спасена... Мы призываем президента Трампа поддержать американский бизнес и противостоять кампании разрушений Владимира Путина", - заявил он.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли удар против американского предприятия в Закарпатье несколькими крылатыми ракетами. "Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар", - добавил он.