Пожежа на заводі Flex триває другу добу. Американська торговельна палата звертається до Трампа, а влада виділяє кошти

Станом на ранок 22 серпня триває ліквідація пожежі на американському підприємстві Flex International у Мукачеві, що виникла внаслідок вчорашнього ракетного удару. Кількість постраждалих зросла до 23 людей. Вже з'явилася реакція Американської торговельної палати в Україні.

Пожежа досі триває

Як пише Delo.ua з посиланням на повідомлення ДСНС, на місці працюють 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також задіяні два пожежні потяги "Укрзалізниці".

Фото: ДСНС

Що відомо про стан постраждалих

Як повідомили у Мукачівській міській раді вранці 22 серпня, до Лікарні святого Мартина станом на 9:00 звернулися 22 людей. Також у стаціонарі цієї лікарні знаходиться п'ятеро постраждалих, ще одна людина — у Закарпатській обласній лікарні імені А. Новака.

Водночас, за словами голови ОВА Мирослава Білецького, кількість постраждалих зросла до 23. Станом на 19:00 21 серпня в стаціонарі перебували шестеро пацієнтів: серед них — з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу — переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

На відновлення заводу виділять 16 млн грн з бюджету

Для відбудови виробничих потужностей підприємства в Мукачеві, пошкоджених ракетним ударом, з держбюджету спрямують 16 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

"На заводі працювали майже 2600 фахівців. За минулий рік це виробництво сплатило понад 340 мільйонів гривень податків, а за сім місяців цього року — більше ніж 285 мільйонів. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 мільйона доларів", — ідеться в повідомленні.

Також Департамент економіки ОВА розпочав роботу щодо можливого працевлаштування людей на інші підприємства.

Фото: ДСНС

Росія хотіла відлякати інвесторів – ISW

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), атакою по американському підприємству Flex на Закарпатті Росія намагається вплинути на західних союзників України, щоб ті не інвестували в нашу державу.

На думку аналітиків, РФ, ймовірно, готувалася до цього удару протягом декількох тижнів, накопичуючи безпілотники і ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня.

Зазначається, що Росія завдавала набагато менших ударів протягом тижнів, які передували саміту на Алясці, щоб представити себе США як добросовісного учасника переговорів, та таким чином накопичила значну кількість дронів і ракет для поновлення масованих ударів по Україні після нього.

Фото: ДСНС

Реакція Американської торговельної палати в Україні

Компанія Flex, завод якої зазнав ракетного удару від Росії, є однією з найбільших інвестицій США в Україні та активним членом Американської торговельної палати.

Там наголосили, що Росія не шукає миру, а відкрито атакує інтереси США. У зв'язку з цим організація закликає президента Дональда Трампа стати на захист американських компаній в Україні та показати, що Америка захищає своїх.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер відвідав завод, щоб підтримати компанію та команду в Мукачеві, і записав відео на тлі палаючого підприємства.

"Це був напад не лише на Україну. Це був напад на американський бізнес. Дві ракети влучили в завод, де 600 працівників працювали в нічну зміну. ​​Завдяки суворим протоколам безпеки кожне життя було врятовано... Ми закликаємо президента Трампа підтримати американський бізнес та протистояти кампанії руйнувань Володимира Путіна", – наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали удару проти американського підприємства на Закарпатті кількома крилатими ракетами. "Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу", - додав він.