Россия неоднократно пыталась ударить по американскому заводу в Днепре

Российские войска уже не впервые пытались атаковать гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащем американской компании Bunge.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Удар был целенаправленный

Как отметил глава украинской дипломатии, удар серьезно повредил американское предприятие.

"Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании «Bunge». Это нападение не было ошибкой — оно было умышленным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что Россия систематически атаковала американский бизнес в Украине. В прошлом году удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты.

Министр подчеркнул, что в течение полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах.

Сибига отметил, что нападения главы РФ Владимира Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение мирными усилиями при лидерстве президента Дональда Трампа.

A targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company "Bunge."



This attack was not a mistake—it was deliberate, as the Russians attempted to strike this facility multiple times.



Russia has been… pic.twitter.com/KpVgDJkkPW — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 5, 2026

Россия обстреляла американское предприятие в Днепре

5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие, принадлежащее компании Bunge.

В результате атаки на проезжую часть города вылилось около 300 тонн растительного масла, что существенно осложнило движение транспорта. Коммунальные службы работают на месте, засыпая покрытие песком и специальными смесями, однако проезд по Набережной в Днепре будет невозможен по меньшей мере 2-3 суток.

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, на набережной возле разбитого завода продолжается ликвидация последствий.

"На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сот тонн — чтобы масло не попало в реку и не повлекло за собой экологическую беду. Проехать там иначе как на самосвале просто невозможно", - рассказал мэр Днепра.

О Bunge

Bunge – одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний и зернотрейдер.

В Украине Bunge работает с 2002 года и входит в лидеры экспортеров зерна и производителей подсолнечного масла. Основными активами компании в стране являются дочернее предприятие "Сантрейд", сеть элеваторов, терминал в Николаевском морском порту, а также Днепропетровский маслоэкстракционный завод, где производится популярная марка масла "Олейна".