Эксперты объяснили, почему Россия наносит удары по производителям подсолнечного масла

Россия намеренно наносит удары по предприятиям масложировой отрасли Украины, чтобы уничтожить эту экспортоориентированную индустрию.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук, передает Latifundist.com.

По его словам, российские удары по предприятиям масложировой отрасли Украины носят системный характер.

Почему Россия нацелилась на маслопромышленность Украины

Эксперт считает, что удары страны-агрессора направлены на уничтожение бюджетоформирующей и экспортоориентированной индустрии , ведь масло вместе с дробями формируют более 15% валютной выручки и около 20% товарного экспорта Украины.

"Последние удары по заводам в портах, теперь - по Bunge. Это плановое уничтожение отрасли. Россияне уничтожают бюджетоформирующую и экспортоориентированную индустрию", - подчеркнул Капшук.

Он напомнил, что в результате атаки беспилотников был поврежден завод Bunge в Днепре, который, в частности, производит продукцию под торговой маркой "Олейна".

А в конце декабря российские войска нанесли удары по ряду украинских маслоэкстракционных заводов, в частности по терминалу Allseeds в Южном и Ильичевском масложировом комбината "Кернел" в Черноморске.

Выбить конкурента

До 2025-го Украина была крупнейшим экспортером масла в мире. Россия – на втором месте.

Как пишет forbes, в 2024 году Украина экспортировала почти 6 млн т масла на $5,1 млрд – 21% всего агроэкспорта. Россия в том же году экспортировала 4,5 млн т масла на $4,4 млрд, свидетельствуют данные ITC Trade Map.

Однако в сезоне 2025-2026 РФ может обойти Украину на 0,2 млн т и экспортировать 4,4 млн т, свидетельствуют прогнозные данные USDA. Украина, по прогнозу Минагро США, экспортирует в этом сезоне 4,2 млн т

"РФ, вероятно, прибегает к террору масличной промышленности из-за высокой конкуренции с Украиной на мировом рынке", – говорит Павел Мартышев, исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

Также под ударами в последние дни оказались объекты хранения, перевалки и переработки аграрной продукции, в частности терминалы с растительными маслами и портовая инфраструктура. Атаки привели к уничтожению и потере тысяч тонн продукции, масштабным пожарам с возгоранием продовольственных грузов — муки и масла, а также создали серьезные экологические риски для акватории Черного моря, где была зафиксирована утечка растительного масла.