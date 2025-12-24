На Одещині стався витік рослинної олії в море після атак РФ

Внаслідок останніх масованих атак ворога в акваторії порту "Південний" Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація портів України ( АМПУ).

Зазначається, що перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. Тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу.

В АМПУ зауважують, що проводилося поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями, після стабілізації безпекової ситуації їх було встановлено у повному обсязі.

Крім того, до роботи було залучено спеціальні судна зі збору забруднюючих речовин.

В АМПУ наголошують, що разом з усіма причетними службами вживають всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов.

Як повідомлялось, внаслідок ворожих ударів у ніч з 21 на 22 грудня у порту " Південний" загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією,.

А зранку 24 грудня місті Одеса в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили плями. Наразі встановлюють їх розмір та походження. Також виявили загиблих птахів.