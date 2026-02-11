Запланована подія 2

Производитель подсолнечного масла приостановил работу завода из-за постоянных отключений света

масло
Производитель масла в Киевской области остановил завод / Depositphotos

Маслопрессовый завод "Эллада" на Киевщине приостановил производственный процесс из-за критической нехватки электроэнергии. Предприятие вынуждено простаивать, поскольку работа на дизельных генераторах слишком дорогая и убыточная.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец предприятия Виталий Аверкин изданию Latifundist.com.

По его словам, заводу требуется около 800 кВт фактической нагрузки в час. В таких условиях генератор мощностью 1 МВт потребляет примерно 200–210 литров дизтоплива ежечасно, а в мороз до минус 20°C — уже 220–225 литров.

"Литр зимнего дизеля стоит 57–58 грн. Есть дешевле — по 54–55 грн, но он выдерживает лишь минус 10 градусов. Во многих генераторах нет подогрева топлива, оно замерзает, и это тоже надо учитывать. В итоге стоимость производимой электроэнергии доходит примерно до 16 грн за кВтч", - говорит Аверкин.

Он добавляет, что завод имеет экспортные контракты, но вынужден приостановить работу именно из-за дефицита электроэнергии.

Для офисных нужд предприятие имеет отдельный генератор на 40 кВт, позволяющий поддерживать работу администрации, но не производство.

В поисках замены дизельным генераторам руководитель предприятия изучает возможности газовой когенерации, а также использование собственных отходов производства — шелуха подсолнечника как топлива для автономных станций.

Стоимость подобной котельной стартует от $2,5 млн за 1 МВт, а когенерационных установок — около €1,2 млн. Впрочем, такие проекты нуждаются в сложных процедурах согласования, хотя себестоимость электроэнергии в этом случае ниже — 6–8 грн за кВтч.

В настоящее время завод "Эллада" проводит консультации с производителями оборудования и подсчитывает объем необходимых инвестиций.

Напомним, в Киеве из-за сильных морозов, отключения электроэнергии и резкого падения посещаемости десятки ресторанов и кофеен закрываются.

Автор:
Татьяна Бессараб