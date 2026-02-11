- Категория
Производитель подсолнечного масла приостановил работу завода из-за постоянных отключений света
Маслопрессовый завод "Эллада" на Киевщине приостановил производственный процесс из-за критической нехватки электроэнергии. Предприятие вынуждено простаивать, поскольку работа на дизельных генераторах слишком дорогая и убыточная.
Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец предприятия Виталий Аверкин изданию Latifundist.com.
По его словам, заводу требуется около 800 кВт фактической нагрузки в час. В таких условиях генератор мощностью 1 МВт потребляет примерно 200–210 литров дизтоплива ежечасно, а в мороз до минус 20°C — уже 220–225 литров.
"Литр зимнего дизеля стоит 57–58 грн. Есть дешевле — по 54–55 грн, но он выдерживает лишь минус 10 градусов. Во многих генераторах нет подогрева топлива, оно замерзает, и это тоже надо учитывать. В итоге стоимость производимой электроэнергии доходит примерно до 16 грн за кВтч", - говорит Аверкин.
Он добавляет, что завод имеет экспортные контракты, но вынужден приостановить работу именно из-за дефицита электроэнергии.
Для офисных нужд предприятие имеет отдельный генератор на 40 кВт, позволяющий поддерживать работу администрации, но не производство.
В поисках замены дизельным генераторам руководитель предприятия изучает возможности газовой когенерации, а также использование собственных отходов производства — шелуха подсолнечника как топлива для автономных станций.
Стоимость подобной котельной стартует от $2,5 млн за 1 МВт, а когенерационных установок — около €1,2 млн. Впрочем, такие проекты нуждаются в сложных процедурах согласования, хотя себестоимость электроэнергии в этом случае ниже — 6–8 грн за кВтч.
В настоящее время завод "Эллада" проводит консультации с производителями оборудования и подсчитывает объем необходимых инвестиций.
Напомним, в Киеве из-за сильных морозов, отключения электроэнергии и резкого падения посещаемости десятки ресторанов и кофеен закрываются.