Nova Post інвестує майже 247 тисяч євро у розбудову власної логістичної екосистеми в Чехії

Компанія Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі, а також послуги адресної доставки та забору відправлень по всій країні.

Ключовим нововведенням стало відкриття власного митного складу, що функціонує як регіональний логістичний хаб. Це забезпечує можливість самостійного розмитнення вантажів у цілодобовому режимі. Додатково компанія підключила мережу поштоматів OX Box, додавши 570 нових точок. Тепер клієнтам доступно понад 3 500 поштоматів мереж ALZA box, GLS та OX Box.

Компанія розпочала співпрацю з чеським підрозділом UPS, що дозволило здійснювати доставку у 187 країн та регіонів світу. Андрій Артеменко, CEO Nova Post у Чехії, зазначає: "Ми бачимо стрімке зростання попиту на міжнародну логістику та високий рівень довіри... Наступний етап — ще глибша інтеграція у місцеву інфраструктуру: до кінця року ми плануємо відкрити 30-ть нових відділень та запустити ще 2 500 точок сервісу".

Стратегія компанії передбачає роботу 7 днів на тиждень, надання послуги наступного дня (next day), забір відправлень протягом години, а також доставку негабаритних вантажів.

Нагадаємо, за перші три місяці року "Нова пошта" розширила свою інфраструктуру в Україні. За цей період було встановлено 2680 нових поштоматів, відкрито 36 відділень та 329 пунктів приймання і видачі посилок.