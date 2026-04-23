Nova Post інвестує майже 247 тисяч євро у розбудову власної логістичної екосистеми в Чехії

Компанія Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі, а також послуги адресної доставки та забору відправлень по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ключовим нововведенням стало відкриття власного митного складу, що функціонує як регіональний логістичний хаб. Це забезпечує можливість самостійного розмитнення вантажів у цілодобовому режимі. Додатково компанія підключила мережу поштоматів OX Box, додавши 570 нових точок. Тепер клієнтам доступно понад 3 500 поштоматів мереж ALZA box, GLS та OX Box.

Компанія розпочала співпрацю з чеським підрозділом UPS, що дозволило здійснювати доставку у 187 країн та регіонів світу. Андрій Артеменко, CEO Nova Post у Чехії, зазначає: "Ми бачимо стрімке зростання попиту на міжнародну логістику та високий рівень довіри... Наступний етап — ще глибша інтеграція у місцеву інфраструктуру: до кінця року ми плануємо відкрити 30-ть нових відділень та запустити ще 2 500 точок сервісу".

Стратегія компанії передбачає роботу 7 днів на тиждень, надання послуги наступного дня (next day), забір відправлень протягом години, а також доставку негабаритних вантажів.

Нагадаємо, за перші три місяці року "Нова пошта" розширила свою інфраструктуру в Україні. За цей період було встановлено 2680 нових поштоматів, відкрито 36 відділень та 329 пунктів приймання і видачі посилок.

Автор:
Тетяна Ковальчук