"Нова пошта" планує вихід на ринки Канади та Китаю до кінця 2026 року

Група Nova планує вихід на ринки Китаю та Канади до кінця 2026 року. Наступним етапом стратегії стане дворазове збільшення кількості європейських ринків присутності до завершення 2028 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Forbes, про це під час Nova Summit повідомив співвласник Nova Вячеслав Климов.

За його словами, стратегічною метою групи є входження до топ-20 найбільших логістичних гравців світу. На сьогодні Nova вже входить до тридцятки лідерів і готується до освоєння нових континентів.

Північна Америка та запуск у Канаді

Серед найближчих планів розвитку Nova – освоєння ринку Північної Америки. На початку 2026-го група вийшла на ринок США.

Вже працює Nova Post USA з офісом у Нью-Джерсі. Наступний крок – відкриття маршрутів не тільки в Нью-Йорк, але і південне узбережжя: Лос-Анджелес, Маямі. Також група планує відкрити перше фізичне відділення в США.

Також у планах групи на 2026 рік відкриття першого відділення у Канаді.

Вихід на ринок Китаю

Ще одним ключовим етапом розвитку стане створення юридичної особи в Китаї до кінця поточного року.

Климов охарактеризував цей крок як початок масштабного шляху, спрямованого на обробку величезних потоків посилок у майбутні роки.

Присутність у Китаї дозволить компанії безпосередньо інтегруватися в один із найбільших логістичних вузлів планети.

Присутність в Європі та плани на Близький Схід

Паралельно з міжконтинентальною експансією, Nova активізує розвиток європейської мережі. Упродовж наступних трьох років група розраховує зайти на ринки ще 16 країн Європи.

Довгострокова стратегія компанії також передбачає вихід на ринки країн Близького Сходу. Цей етап запланований на 2029 рік, що має завершити формування глобальної мережі логістичного оператора.

Нагадаємо, нещодавно "Нова пошта" оголосила про запуск партнерства з міжнародним перевізником UPS, що дозволяє організувати доставку з США до України. Америка стала 17-ю країною за межами України, де доступний сервіс "Нової пошти".