"Нова пошта" зосереджується на Молдові та інвестує €2 млн у новий сортувальний хаб

Логістична компанія Nova Post планує розширити свою присутність на ринку Молдови та інвестує €2 млн у новий сортувальний хаб.

Як пише Delo.ua, про це в інтервʼю Forbes розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Він зауважив, що Молдова стала ринком, де Nova Post зросла тричі за минулий рік та виграла конкуренцію в компаній, які вже були там.

CEO Nova Post також підкреслив, що Молдова стала єдиною країною у Європі, де стратегія передбачає побудову повноцінної власної інфраструктури, повторюючи модель «Нової пошти» в Україні. Торік компанія запустила там повноцінну франшизу – вже працює 21 партнерське відділення.

"У Молдові ми зросли утричі за минулий рік, тому зараз інвестуємо €2 млн у новий сортувальний хаб, який у п’ять разів більший за попередній. Ця сума буде спрямована на значне розширення нашої фізичної присутності: встановлення 150 поштоматів, відкриття 150 PUDO, шести власних відділень та 60 партнерських відділень", - розповів Лисовець.

За його словами, за підсумками четвертого кварталу минулого року компанія Nova Post вийшла на прибутковість на ринках Польщі, Молдови та Чехії, а також у Латвії. У решті країн точка беззбитковості ще не пройдена.

"Молдова - це єдина країна у Європі, де стратегія передбачає побудову повноцінної власної інфраструктури, повторюючи модель «Нової пошти» в Україні. Торік запустили там повноцінну франшизу – вже працює 21 партнерське відділення", - підкреслив CEO Nova Post Europe.

Він додав, що у Польщі наразі працює 32 відділення, на другому місці Молдова – 25, а на третьому – Німеччина та Іспанія, де запрацювало по 24 нових відділень.

Лисовець розповів, що у Польщі компанія планує інвестувати $1,8 млн у відкриття 300 партнерських мінівідділень, що дозволить швидко збільшити мережу, використовуючи вже наявну інфраструктуру партнерів для ефективного масштабування.

Загальна сума інвестицій на Іспанію становитиме близько $0,64 млн. Вони підуть на відкриття 50 PUDO та 86 партнерських мінівідділень.

"Цьогоріч свідомо зменшили обсяг інвестицій, оскільки переходимо від фази виходу на новий ринок до фази оптимізації та масштабування через партнерські моделі", - підсумував Лисовець.

Нагадаємо, нещодавно "Нова пошта" оголосила про запуск партнерства з міжнародним перевізником UPS, що дозволяє організувати доставку з США до України. Америка стала 17-ю країною за межами України, де доступний сервіс "Нової пошти".

Додамо, що на ринок Молдови "Нова пошта" вийшла 20 травня 2020 року. Тоді Nova Poshta Moldova відкрила два відділення і запустила новий формат обслуговування клієнтів.