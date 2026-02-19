"Новая почта" сосредотачивается на Молдове и инвестирует €2 млн в новый сортировочный хаб

Логистическая компания Nova Post планирует расширить свое присутствие на рынке Молдовы и инвестирует €2 млн в новый сортировочный хаб.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Forbes рассказал CEO Nova Post Europe Александр Лысовец.

Он отметил, что Молдова стала рынком, где Nova Post выросла трижды за прошлый год и выиграла конкуренцию у компаний, которые уже были там.

CEO Nova Post также подчеркнул, что Молдова стала единственной страной в Европе, где стратегия предполагает построение полноценной собственной инфраструктуры, повторяя модель "Новой почты" в Украине. В прошлом году компания запустила там полноценную франшизу – уже работает 21 партнерское отделение.

"В Молдове мы выросли втрое за прошлый год, поэтому сейчас инвестируем €2 млн в новый сортировочный хаб, который в пять раз больше предыдущего. Эта сумма будет направлена на значительное расширение нашего физического присутствия: установление 150 почтоматов, открытие 150 PUDO, шести собственных отделений и 6".

По его словам, по итогам четвертого квартала прошлого года, компания Nova Post вышла на прибыльность на рынках Польши, Молдовы и Чехии, а также в Латвии. В остальных странах точка безубыточности еще не пройдена.

Он добавил, что в Польше сейчас работает 32 отделения, на втором месте Молдова – 25, а на третьем – Германия и Испания, где заработало по 24 новых отделений.

Лисовец рассказал, что в Польше компания планирует инвестировать $1,8 млн. в открытие 300 партнерских миниотделений, что позволит быстро увеличить сеть, используя уже имеющуюся инфраструктуру партнеров для эффективного масштабирования.

Общая сумма инвестиций в Испанию составит около $0,64 млн. Они пойдут на открытие 50 PUDO и 86 партнерских миниотделений.

"В этом году сознательно снизили объем инвестиций, поскольку переходим от фазы выхода на новый рынок к фазе оптимизации и масштабирования через партнерские модели", - подытожил Лисовец.

Напомним, недавно "Новая почта" объявила о запуске партнерства с международным перевозчиком UPS, позволяющим организовать доставку из США в Украину. Америка стала 17 страной за пределами Украины, где доступен сервис "Новой почты".

На рынок Молдовы "Новая почта" вышла 20 мая 2020 года. Тогда Nova Poshta Moldova открыла два отделения и запустила новый формат обслуживания клиентов