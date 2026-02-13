Запланована подія 2

Новая почта празднует свой 25-й день рождения
Новая почта празднует свой 25-й день рождения
Четверть века развития: как Новая почта меняла представление о доставке

История украинского бизнеса богата примерами, когда частная инициатива трансформировала целую сферу. Новая почта занимает почетное место в этом списке, изменив представление о доставке у миллионов людей и превратив сложную логистику в повседневный комфорт.

Компания оперирует впечатляющими цифрами: ежедневно обрабатывает более 1,5 млн отправлений, а в пиковые периоды до 2,4 млн единиц в сутки. Имея наиболее разветвленную сеть в Украине — более 50 тысяч точек, бизнес вышел далеко за пределы локального. Новая почта стала первым отечественным логистическим оператором, создавшим собственную авиакомпанию для грузовых перевозок и успешно развивающуюся в Европе.

Бизнес прошел путь от одного автомобиля "Славута" до технологического гиганта, внедряющего искусственный интеллект и роботизирующего процессы, и, несмотря на многочисленные экономические кризисы, вызовы пандемии и испытания полномасштабной войной, остается крупнейшим игроком рынка с долей около 70%.

Сегодня, 13 февраля, Новая почта празднует свой 25-й день рождения. По этому случаю рассказываем, как закалялся лидер отрасли и какой будет доставка в ближайшем будущем.

От «Славуты» до инновационных терминалов

Путь Новой почты начался в 2001 году с вызова, понятного каждому предпринимателю: необходимости наладить надежные поставки для собственного семейного кондитерского бизнеса. В то время рынка доставки в Украине фактически не существовало, а отправить сладости из Полтавы в другие города можно было только через водителей рейсовых автобусов. Это было слишком рискованно для продуктов с коротким сроком годности, так что совладельцы компании Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов решили создать службу экспресс-доставки.

Имея стартовый капитал в 7 тысяч долларов и один автомобиль "Славута" белого цвета, они лично развозили первые отправления. Сначала бизнес работал в ноль, заказы были единичными. Первым клиентом стал отправитель конверта из Харькова в Киев, который нужно было вручить лично в руки. Случались нестандартные заказы, например перевозка из СИЗО 200 килограммов деревянной тары из-под рыбы. Понимая потребность в системных знаниях для масштабирования, учредители прошли обучение по программе MBA, что дало толчок профессионализировать процессы.

Настоящий прорыв произошел в 2004 году благодаря первому серьезному контракту с сетью "Мобилочка". Условия были жесткими: доставка мобильных телефонов в магазины по всей стране до 12:00 следующего дня. Успешное выполнение обязательств открыло дверь для сотрудничества с другими крупными компаниями и помогло создать репутацию надежного партнера. Даже во время глобального финансового кризиса 2008 года, когда большинство предприятий сокращали активность, Новой почте удалось вырасти. За короткий период с 2009 по 2010 год количество отделений увеличилось почти вдвое — с 80 до 140 точек. В 2011-м компания запустила модель франчайзинга, открыв первое партнерское отделение, что позволило покрывать даже самые отдаленные населенные пункты. Уже через два года объемы отправлений достигли отметки 50 млн в год.

А вы знали, что…

  • Новая почта работает более чем в 10 тысячах городах и поселках Украины, охватывая практически все регионы страны. Кроме временно оккупированных рф.
  • Имеет самую большую сеть почтоматов в Европе по количеству единиц в пределах одной страны — 34 500 штук (по состоянию на 9 февраля 2026 года).
  • В 2025 году группа NOVA уплатила более 16,2 млрд грн налогов в бюджет Украины.

Следующим этапом развития стал выход на международную арену и инновационный скачок в логистике. В 2014 году заработало представительство в Молдове и Грузии, а затем началось развитие сети терминалов нового поколения. Первым таким объектом стал Киевский инновационный терминал (КИТ), где процессы сортировки были максимально автоматизированы. Это заложило фундамент для превращения почтовой службы в мощную технологическую экосистему, которая сегодня включает семь различных компаний в составе группы NOVA.

За 25 лет работы компании количество сотрудников выросло от двух учредителей до более 50 тысяч человек. Благодаря системному внедрению инноваций и готовности к риску в сложные времена локальный оператор трансформировался в игрока, способного доставить даже целый модульный дом, детскую площадку или концертную сцену.

Фото 2 — Четверть века развития: как Новая почта меняла представление о доставке

Как логистическая сеть стала опорой страны во времена потрясений

За время своего существования Новая почта успешно преодолела множество кризисов. Одним из самых масштабных испытаний для компании стал 2020 год. В ходе локдаунов компания мгновенно перешла на усиленный режим, обеспечивая доставку критически важных товаров, медикаментов и продуктов питания, логистика которых была парализована карантином. Кроме адаптации сервисов под бесконтактную доставку и внедрение жестких санитарных мер для десятков тысяч работников, бизнес взял на себя роль крупного донора здравоохранения, инвестируя в закупку кислородных концентраторов и оборудования для больниц по всей стране.

Однако настоящий вызов был впереди — события февраля 2022-го заставили компанию действовать на грани возможного. Полномасштабное вторжение стало точкой, где бизнес-приоритеты окончательно переплелись с национальными интересами. Несмотря на то что на третий день войны объем посылок упал до критических 2% от довоенного уровня, а работало только 30 терминалов из более чем 140, руководство приняло стратегическое решение оставаться в стране и продолжать работу.

Уже в марте деятельность сети была возобновлена, что стало сигналом для всего украинского рынка о возможности бороться и восстанавливаться. Логистическая модель была полностью изменена: компания превратилась из почтовой в преимущественно грузовую, сосредоточившись на релокации бизнесов из горячих точек и доставке гуманитарной помощи. Благодаря проекту "Гуманитарная Новая почта", который за годы до полномасштабной войны (2014-2022) доставил за счет компании 218 тысяч тонн грузов для волонтеров и фондов, логистика стала фундаментом для выживания миллионов граждан.

А вы знали, что…

  • Компания запустила услуги для переселенцев и доставки мебели и документов, что фактически позволило людям перевозить свой дом по почте.
  • В гуманитарной программе компании принимают участие более 2500 благотворительных фондов, а количество доставленных посылок с 2022 года превысило 5,9 млн.
  • Новая почта за свой счет за годы войны доставила пленным защитникам и защитницам 5000 писем поддержки и любви от родных, а также 2500 писем от пленных родным.

Цена этой стойкости оказалась очень высокой. За годы полномасштабной войны было повреждено или разрушено более 400 отделений, терминалов и депо, а общий материальный ущерб превысил 1 млрд грн. Однако наиболее тяжелыми потерями стали человеческие: компания потеряла 255 работников, большинство из которых погибли, защищая страну в рядах ВСУ.

Новая почта внедрила свои программы поддержки: от ежемесячных выплат детям погибших сотрудников и образовательных грантов на обучение до страхования жизни всей команды и строительства бетонных укрытий на объектах. Одновременно с этим бизнес инициировал масштабные благотворительные сборы, например "Запакуй небо", "РЕБнемо ворога", собрав вместе с клиентами сотни миллионов гривен на усиление противовоздушной обороны. Даже в тяжелые периоды, как, например, после подрыва Каховской ГЭС, компания оперативно доставляла тысячи тонн питьевой воды и помощи, доказывая, что ее инфраструктура является не просто сервисом, а неотъемлемой частью жизнеобеспечения государства.

Работизация, цифровизация и экспансия: какие планы компании

Будущее Новой почты очерчено амбициозной целью войти в двадцатку крупнейших логистических операторов мира и нарастить объемы обработки до 2 млрд посылок в год. Для достижения таких масштабов компания уже сегодня трансформируется в мощную технологическую платформу, где логистика становится максимально автоматизированной и бесшовной для клиента.

Технологическая составляющая развития на ближайшие пять лет базируется на трех фундаментальных принципах, первым из которых является подход AI-First. Это подразумевает автоматизацию большинства рутинных задач с помощью искусственного интеллекта и переход на модель быстрого решения вопросов пользователей без прямого участия персонала. Вторым направлением является построение самовосстанавливающейся инфраструктуры, способной выявлять и исправлять технические аномалии еще до того, как клиент успеет их заметить. Третьим приоритетом становится глобальная киберустойчивость и защита данных, что критически важно для выхода на рынки США и стран Азии.

Цифровизация уже пронизывает все звенья работы компании — от собственной системы управления процессами в Европе Shipment до интеллектуальных решений для контроля стандартов в отделениях. Искусственный интеллект анализирует изображения с камер, сравнивая состояние помещений с эталонным чек-листом, позволяющим мгновенно выявлять нарушения брендинга или даже грязь на полу. Все посылки автоматически взвешиваются и сканируются, а система сама определяет направление отправки.

А вы знали, что…

  • В 2021 году компания тестировала доставку дронами на маршруте Киев — Харьков протяженностью около 480 км.
  • Новая почта тестирует и использует электротранспорт для городской доставки, уменьшая шум и выбросы.
  • Инновационные сортировочные терминалы компании оснащены роботизированными линиями, обрабатывающими до 50 000 посылок в час.

В планах специального отдела внедрения ИИ — полная автоматизация отчетности и персонализация рекомендаций на основе поведения клиентов. В то же время компания наращивает темпы роботизации терминалов, где уже сегодня используются четыре типа роботов. Среди них есть уникальные разработки украинского производства для сортировки мелких посылок и мощные роботележки, способные перемещать тонну груза за раз. Визия Новой почты на ближайшее десятилетие предполагает, что доставка должна "работать сама". Это означает создание среды, где человек сосредоточен исключительно на сервисе и инновациях, в то время как все инерционные процессы обеспечивают алгоритмы и техника.

Кроме технологического усовершенствования внутри страны, компания продолжает глобальную экспансию, расширяя сеть Новой почты за пределами Украины, которая уже охватывает значительную часть стран Европы: от Польши и Германии до Великобритании и Нидерландов. Следующее приоритетное направление — США.

Фото 3 — Четверть века развития: как Новая почта меняла представление о доставке

Четверть века истории Новой почты доказывает, что масштабный бизнес в Украине может расти не благодаря благоприятным обстоятельствам, а вопреки сложным вызовам. Пройдя путь от единичных заказов на "Славуте" в группу компаний NOVA, которая обеспечивает полный цикл логистических услуг, бренд стал символом скорости и надежности для миллионов людей.

Сегодня Новая почта не просто доставляет грузы, она создает инфраструктуру будущего, где искусственный интеллект и роботизация делают сервис незаметным, а границы условными. Этот опыт устойчивости, социальной ответственности и движения вперед остается ярким примером того, как украинская инициатива способна изменять не только локальный рынок, но мировые стандарты логистики.

Фото 4 — Четверть века развития: как Новая почта меняла представление о доставке

Фонд «Повернись живим» та Нова пошта збирають 25 млн грн до 25-річчя компанії. Усі кошти підуть на дрони-перехоплювачі для 1020 зенітно-ракетного артилерійського полку в межах проєкту «Дронопад» і допоможуть захистити українське небо від ворожих безпілотників. 