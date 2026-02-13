Четверть века развития: как Новая почта меняла представление о доставке

История украинского бизнеса богата примерами, когда частная инициатива трансформировала целую сферу. Новая почта занимает почетное место в этом списке, изменив представление о доставке у миллионов людей и превратив сложную логистику в повседневный комфорт.

Компания оперирует впечатляющими цифрами: ежедневно обрабатывает более 1,5 млн отправлений, а в пиковые периоды до 2,4 млн единиц в сутки. Имея наиболее разветвленную сеть в Украине — более 50 тысяч точек, бизнес вышел далеко за пределы локального. Новая почта стала первым отечественным логистическим оператором, создавшим собственную авиакомпанию для грузовых перевозок и успешно развивающуюся в Европе.

Бизнес прошел путь от одного автомобиля "Славута" до технологического гиганта, внедряющего искусственный интеллект и роботизирующего процессы, и, несмотря на многочисленные экономические кризисы, вызовы пандемии и испытания полномасштабной войной, остается крупнейшим игроком рынка с долей около 70%.

Сегодня, 13 февраля, Новая почта празднует свой 25-й день рождения. По этому случаю рассказываем, как закалялся лидер отрасли и какой будет доставка в ближайшем будущем.

От «Славуты» до инновационных терминалов

Путь Новой почты начался в 2001 году с вызова, понятного каждому предпринимателю: необходимости наладить надежные поставки для собственного семейного кондитерского бизнеса. В то время рынка доставки в Украине фактически не существовало, а отправить сладости из Полтавы в другие города можно было только через водителей рейсовых автобусов. Это было слишком рискованно для продуктов с коротким сроком годности, так что совладельцы компании Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов решили создать службу экспресс-доставки.

Имея стартовый капитал в 7 тысяч долларов и один автомобиль "Славута" белого цвета, они лично развозили первые отправления . Сначала бизнес работал в ноль, заказы были единичными. Первым клиентом стал отправитель конверта из Харькова в Киев, который нужно было вручить лично в руки. Случались нестандартные заказы, например перевозка из СИЗО 200 килограммов деревянной тары из-под рыбы. Понимая потребность в системных знаниях для масштабирования, учредители прошли обучение по программе MBA, что дало толчок профессионализировать процессы.

Настоящий прорыв произошел в 2004 году благодаря первому серьезному контракту с сетью "Мобилочка". Условия были жесткими: доставка мобильных телефонов в магазины по всей стране до 12:00 следующего дня. Успешное выполнение обязательств открыло дверь для сотрудничества с другими крупными компаниями и помогло создать репутацию надежного партнера. Даже во время глобального финансового кризиса 2008 года, когда большинство предприятий сокращали активность, Новой почте удалось вырасти. За короткий период с 2009 по 2010 год количество отделений увеличилось почти вдвое — с 80 до 140 точек. В 2011-м компания запустила модель франчайзинга, открыв первое партнерское отделение, что позволило покрывать даже самые отдаленные населенные пункты. Уже через два года объемы отправлений достигли отметки 50 млн в год.

А вы знали, что… Новая почта работает более чем в 10 тысячах городах и поселках Украины, охватывая практически все регионы страны. Кроме временно оккупированных рф.

Имеет самую большую сеть почтоматов в Европе по количеству единиц в пределах одной страны — 34 500 штук (по состоянию на 9 февраля 2026 года).

В 2025 году группа NOVA уплатила более 16,2 млрд грн налогов в бюджет Украины.

Следующим этапом развития стал выход на международную арену и инновационный скачок в логистике. В 2014 году заработало представительство в Молдове и Грузии, а затем началось развитие сети терминалов нового поколения. Первым таким объектом стал Киевский инновационный терминал (КИТ), где процессы сортировки были максимально автоматизированы. Это заложило фундамент для превращения почтовой службы в мощную технологическую экосистему, которая сегодня включает семь различных компаний в составе группы NOVA.

За 25 лет работы компании количество сотрудников выросло от двух учредителей до более 50 тысяч человек . Благодаря системному внедрению инноваций и готовности к риску в сложные времена локальный оператор трансформировался в игрока, способного доставить даже целый модульный дом, детскую площадку или концертную сцену.

Как логистическая сеть стала опорой страны во времена потрясений

За время своего существования Новая почта успешно преодолела множество кризисов. Одним из самых масштабных испытаний для компании стал 2020 год. В ходе локдаунов компания мгновенно перешла на усиленный режим, обеспечивая доставку критически важных товаров, медикаментов и продуктов питания, логистика которых была парализована карантином. Кроме адаптации сервисов под бесконтактную доставку и внедрение жестких санитарных мер для десятков тысяч работников, бизнес взял на себя роль крупного донора здравоохранения, инвестируя в закупку кислородных концентраторов и оборудования для больниц по всей стране.

Однако настоящий вызов был впереди — события февраля 2022-го заставили компанию действовать на грани возможного. Полномасштабное вторжение стало точкой, где бизнес-приоритеты окончательно переплелись с национальными интересами . Несмотря на то что на третий день войны объем посылок упал до критических 2% от довоенного уровня, а работало только 30 терминалов из более чем 140, руководство приняло стратегическое решение оставаться в стране и продолжать работу.

Уже в марте деятельность сети была возобновлена, что стало сигналом для всего украинского рынка о возможности бороться и восстанавливаться. Логистическая модель была полностью изменена: компания превратилась из почтовой в преимущественно грузовую, сосредоточившись на релокации бизнесов из горячих точек и доставке гуманитарной помощи. Благодаря проекту "Гуманитарная Новая почта", который за годы до полномасштабной войны (2014-2022) доставил за счет компании 218 тысяч тонн грузов для волонтеров и фондов, логистика стала фундаментом для выживания миллионов граждан.

А вы знали, что… Компания запустила услуги для переселенцев и доставки мебели и документов, что фактически позволило людям перевозить свой дом по почте.

В гуманитарной программе компании принимают участие более 2500 благотворительных фондов, а количество доставленных посылок с 2022 года превысило 5,9 млн.

Новая почта за свой счет за годы войны доставила пленным защитникам и защитницам 5000 писем поддержки и любви от родных, а также 2500 писем от пленных родным.

Цена этой стойкости оказалась очень высокой. За годы полномасштабной войны было повреждено или разрушено более 400 отделений, терминалов и депо, а общий материальный ущерб превысил 1 млрд грн. Однако наиболее тяжелыми потерями стали человеческие: компания потеряла 255 работников, большинство из которых погибли, защищая страну в рядах ВСУ.

Новая почта внедрила свои программы поддержки: от ежемесячных выплат детям погибших сотрудников и образовательных грантов на обучение до страхования жизни всей команды и строительства бетонных укрытий на объектах. Одновременно с этим бизнес инициировал масштабные благотворительные сборы, например "Запакуй небо", "РЕБнемо ворога", собрав вместе с клиентами сотни миллионов гривен на усиление противовоздушной обороны. Даже в тяжелые периоды, как, например, после подрыва Каховской ГЭС, компания оперативно доставляла тысячи тонн питьевой воды и помощи, доказывая, что ее инфраструктура является не просто сервисом, а неотъемлемой частью жизнеобеспечения государства.

Работизация, цифровизация и экспансия: какие планы компании

Будущее Новой почты очерчено амбициозной целью войти в двадцатку крупнейших логистических операторов мира и нарастить объемы обработки до 2 млрд посылок в год . Для достижения таких масштабов компания уже сегодня трансформируется в мощную технологическую платформу, где логистика становится максимально автоматизированной и бесшовной для клиента.

Технологическая составляющая развития на ближайшие пять лет базируется на трех фундаментальных принципах, первым из которых является подход AI-First. Это подразумевает автоматизацию большинства рутинных задач с помощью искусственного интеллекта и переход на модель быстрого решения вопросов пользователей без прямого участия персонала. Вторым направлением является построение самовосстанавливающейся инфраструктуры, способной выявлять и исправлять технические аномалии еще до того, как клиент успеет их заметить. Третьим приоритетом становится глобальная киберустойчивость и защита данных, что критически важно для выхода на рынки США и стран Азии.

Цифровизация уже пронизывает все звенья работы компании — от собственной системы управления процессами в Европе Shipment до интеллектуальных решений для контроля стандартов в отделениях. Искусственный интеллект анализирует изображения с камер, сравнивая состояние помещений с эталонным чек-листом, позволяющим мгновенно выявлять нарушения брендинга или даже грязь на полу. Все посылки автоматически взвешиваются и сканируются, а система сама определяет направление отправки.

А вы знали, что… В 2021 году компания тестировала доставку дронами на маршруте Киев — Харьков протяженностью около 480 км.

Новая почта тестирует и использует электротранспорт для городской доставки, уменьшая шум и выбросы.

Инновационные сортировочные терминалы компании оснащены роботизированными линиями, обрабатывающими до 50 000 посылок в час.

В планах специального отдела внедрения ИИ — полная автоматизация отчетности и персонализация рекомендаций на основе поведения клиентов. В то же время компания наращивает темпы роботизации терминалов, где уже сегодня используются четыре типа роботов. Среди них есть уникальные разработки украинского производства для сортировки мелких посылок и мощные роботележки, способные перемещать тонну груза за раз. Визия Новой почты на ближайшее десятилетие предполагает, что доставка должна "работать сама". Это означает создание среды, где человек сосредоточен исключительно на сервисе и инновациях, в то время как все инерционные процессы обеспечивают алгоритмы и техника.

Кроме технологического усовершенствования внутри страны, компания продолжает глобальную экспансию, расширяя сеть Новой почты за пределами Украины, которая уже охватывает значительную часть стран Европы: от Польши и Германии до Великобритании и Нидерландов. Следующее приоритетное направление — США.

Четверть века истории Новой почты доказывает, что масштабный бизнес в Украине может расти не благодаря благоприятным обстоятельствам, а вопреки сложным вызовам. Пройдя путь от единичных заказов на "Славуте" в группу компаний NOVA, которая обеспечивает полный цикл логистических услуг, бренд стал символом скорости и надежности для миллионов людей.

Сегодня Новая почта не просто доставляет грузы, она создает инфраструктуру будущего , где искусственный интеллект и роботизация делают сервис незаметным, а границы условными. Этот опыт устойчивости, социальной ответственности и движения вперед остается ярким примером того, как украинская инициатива способна изменять не только локальный рынок, но мировые стандарты логистики.

Фонд «Повернись живим» та Нова пошта збирають 25 млн грн до 25-річчя компанії. Усі кошти підуть на дрони-перехоплювачі для 1020 зенітно-ракетного артилерійського полку в межах проєкту «Дронопад» і допоможуть захистити українське небо від ворожих безпілотників.