Чверть століття розвитку: як Нова пошта змінювала уявлення про доставку

Історія українського бізнесу багата на приклади, коли приватна ініціатива трансформувала цілу галузь. Нова пошта посідає почесне місце у цьому списку, змінивши уявлення про доставку у мільйонів людей та перетворивши складну логістику на повсякденну зручність.

Компанія вражає цифрами: щодня опрацьовує понад 1,5 млн відправлень, а у пікові періоди до 2,4 млн одиниць за добу. Маючи найбільш розгалужену мережу в Україні у понад 50 тисяч точок, бізнес вийшов далеко за межі локального. Нова пошта стала першим вітчизняним логістичним оператором, який створив власну авіакомпанію для вантажних перевезень та успішно розвивається в Європі.

Бізнес пройшов шлях від однієї автівки “Славута” до технологічного гіганта, що впроваджує штучний інтелект і роботизує процеси, та, попри численні економічні кризи, виклики пандемії та випробування повномасштабною війною, залишається найбільшим гравцем ринку з часткою приблизно 70%.

Сьогодні, 13 лютого, Нова пошта святкує свій 25-й день народження. Із цієї нагоди розповідаємо, як загартовувався лідер галузі та якою буде доставка у найближчому майбутньому.

Від “Славути” до інноваційних терміналів

Шлях Нової пошти розпочався у 2001 році з виклику, який добре розуміє кожен підприємець: необхідності налагодити надійні постачання для власного сімейного кондитерського бізнесу. У той час ринку доставки в Україні фактично не існувало, а відправити солодощі з Полтави до інших міст можна було лише через водіїв рейсових автобусів. Це було занадто ризиковано для продуктів із коротким терміном придатності, тож співвласники компанії Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов вирішили створити службу експрес-доставки.

Маючи стартовий капітал у 7 тисяч доларів та один автомобіль “Славута” білого кольору, вони самі розвозили перші відправлення . Спочатку бізнес працював у нуль, замовлення були поодинокими. Першим клієнтом став відправник конверта з Харкова до Києва, який потрібно було вручити особисто в руки. Траплялися нестандартні замовлення, як-от перевезення із СІЗО 200 кілограмів дерев’яної тари з-під риби. Розуміючи потребу в системних знаннях для масштабування, засновники пройшли навчання за програмою MBA, що дало поштовх до професіоналізації процесів.

Справжній прорив відбувся у 2004 році завдяки першому серйозному контракту з мережею “Мобілочка”. Умови була жорсткими: доставка мобільних телефонів у магазини по всій країні до 12:00 наступного дня. Успішне виконання зобов'язань відкрило двері для співпраці з іншими великими компаніями та допомогло вибудувати репутацію надійного партнера. Навіть під час глобальної фінансової кризи 2008 року, коли більшість підприємств скорочували активність, Новій пошті вдалося зрости. За короткий період з 2009 по 2010 рік кількість відділень збільшилася майже вдвічі — з 80 до 140 точок. У 2011-му компанія запустила модель франчайзингу, відкривши перше партнерське відділення, що дало змогу покривати навіть найвіддаленіші населені пункти. Уже за два роки обсяги відправлень сягнули позначки 50 млн на рік.

А ви знали, що… Нова пошта працює у понад 10 тисячах містах та селищах України, охоплюючи майже всі регіони країни. Крім тих, що тимчасово окуповані рф.

Має найбільшу мережу поштоматів у Європі за кількістю одиниць у межах однієї країни — 34 500 штук (станом на 9 лютого 2026 року).

У 2025 році група NOVA сплатила понад 16,2 млрд грн податків до бюджету України.

Наступним етапом розвитку став вихід на міжнародну арену та інноваційний стрибок у логістиці. У 2014 році запрацювало представництво у Молдові та Грузії, а згодом почалася розбудова мережі терміналів нового покоління. Першим таким об’єктом став Київський інноваційний термінал (КІТ), де процеси сортування були максимально автоматизовані. Це заклало фундамент для перетворення з поштової служби на потужну технологічну екосистему, до складу якої сьогодні входять сім різних компаній групи NOVA.

За 25 років роботи компанії кількість співробітників зросла від двох засновників до понад 50 тисяч осіб . Завдяки системному впровадженню інновацій та готовності до ризику в найскладніші часи локальний оператор трансформувався у гравця, що здатен доставити навіть цілий модульний будинок, дитячий майданчик чи концертну сцену.

Як логістична мережа стала опорою країни за часів потрясінь

За час свого існування Нова пошта успішно подолала безліч криз. Одним із наймасштабніших випробовувань для компанії став 2020 рік. Під час локдаунів компанія миттєво перейшла на посилений режим, забезпечуючи доставку критично важливих товарів, медикаментів та продуктів харчування, логістика яких була паралізована карантином. Окрім адаптації сервісів під безконтактну доставку та впровадження жорстких санітарних заходів для десятків тисяч працівників, бізнес узяв на себе роль великого донора охорони здоров’я, інвестуючи у закупівлю кисневих концентраторів та обладнання для лікарень по всій країні.

Проте справжній виклик чекав попереду — події лютого 2022 року змусили компанію діяти на межі можливого. Повномасштабне вторгнення стало точкою, де бізнес-пріоритети остаточно переплелися з національними інтересами . Попри те що на третій день війни обсяг посилок упав до критичних 2% від довоєнного рівня, а працювало лише 30 терміналів із понад 140, керівництво ухвалило стратегічне рішення залишатися в країні та продовжувати працювати.

Вже у березні діяльність мережі була відновлена, що стало сигналом для всього українського ринку про можливість боротися та відновлюватися. Логістична модель була повністю змінена: компанія перетворилася з поштової на переважно вантажну, зосередившись на релокації бізнесів із гарячих точок та доставці гуманітарної допомоги. Завдяки проєкту “Гуманітарна Нова пошта”, який за роки до повномасштабної війни (2014–2022) доставив коштом компанії 218 тисяч тонн вантажів для волонтерів та фондів, логістика стала фундаментом для виживання мільйонів громадян.

А ви знали, що… Компанія запустила сервіси для переселенців та доставки меблів і документів, що фактично дало змогу людям перевозити свій дім поштою.

У гуманітарній програмі компанії беруть участь понад 2500 благодійних фондів, а кількість доставлених посилок з 2022 року перевищила 5,9 млн.

Нова пошта власним коштом за роки війни доставила полоненим захисникам і захисницям 5000 листів підтримки й любові від рідних та 2500 листів від полонених рідним.

Ціна цієї стійкості виявилася надзвичайно високою. За роки великої війни було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень, терміналів та депо, а загальні матеріальні збитки перевищили 1 млрд грн. Проте найважчими втратами стали людські: компанія втратила 255 працівників, більшість із яких загинули, захищаючи країну в лавах ЗСУ.

Нова пошта впровадила власні програми підтримки: від щомісячних виплат дітям загиблих співробітників та освітніх грантів на навчання до страхування життя всієї команди та будівництва бетонних укриттів на об’єктах. Одночасно з цим бізнес ініціював масштабні благодійні збори, як-от “Запакуй небо”, “РЕБнемо ворога”, зібравши разом із клієнтами сотні мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони. Навіть у найважчі періоди, як, наприклад, після підриву Каховської ГЕС, компанія оперативно доставляла тисячі тонн питної води та допомоги, доводячи, що її інфраструктура є не просто сервісом, а невід’ємною частиною життєзабезпечення держави.

Роботизація, цифровізація та експансія: які плани компанії

Майбутнє Нової пошти окреслено амбітною метою увійти до двадцятки найбільших логістичних операторів світу та наростити обсяги обробки до 2 млрд посилок на рік . Щоб досягти таких масштабів, компанія вже сьогодні трансформується у потужну технологічну платформу, де логістика стає максимально автоматизованою та безшовною для клієнта.

Технологічна складова розвитку на найближчі п'ять років базується на трьох фундаментальних принципах, першим з яких є підхід AI-First. Це передбачає автоматизацію більшості рутинних завдань за допомогою штучного інтелекту та перехід до моделі миттєвого вирішення питань користувачів без прямої участі персоналу. Другим напрямом є побудова самовідновлюваної інфраструктури, здатної виявляти та виправляти технічні аномалії ще до того, як клієнт встигне їх помітити. Третім пріоритетом стає глобальна кіберстійкість та захист даних, що є критично важливим для виходу на ринки США та країн Азії.

Цифровізація вже зараз пронизує всі ланки роботи компанії — від власної системи управління процесами в Європі Shipment до інтелектуальних рішень для контролю стандартів у відділеннях. Штучний інтелект аналізує зображення з камер, порівнюючи стан приміщень з еталонним чеклістом, що дає змогу миттєво виявляти порушення брендингу або навіть бруд на підлозі. Всі посилки автоматично зважуються та скануються, а система сама визначає напрямок відправлення.

А ви знали, що… У 2021 році компанія випробувала доставку дронами на маршруті Київ — Харків протяжністю приблизно 480 км.

Нова пошта тестує та використовує електротранспорт для міської доставки, зменшуючи шум і викиди.

Інноваційні сортувальні термінали компанії оснащені роботизованими лініями, які обробляють до 50 000 посилок на годину.

У планах спеціального відділу впровадження ШІ — повна автоматизація звітності та персоналізація рекомендацій на основі поведінки клієнтів. Водночас компанія нарощує темпи роботизації терміналів, де вже сьогодні використовуються чотири типи роботів. Серед них є унікальні розробки українського виробництва для сортування дрібних посилок та потужні робовізки, здатні переміщувати до тонни вантажу за раз. Візія Нової пошти на найближче десятиліття передбачає, що доставка має “працювати сама”. Це означає створення середовища, де людина зосереджена виключно на сервісі та інноваціях, тоді як усі інерційні процеси забезпечують алгоритми та техніка.

Окрім технологічного вдосконалення всередині країни, компанія продовжує глобальну експансію, розширюючи мережу Нової пошти за межами України, яка вже охоплює значну частину країн Європи: від Польщі та Німеччини до Великої Британії та Нідерландів. Наступний пріоритетний напрямок — США.

Чверть століття історії Нової пошти доводить, що масштабний бізнес в Україні може зростати не завдяки сприятливим обставинам, а всупереч найскладнішим викликам. Пройшовши шлях від поодиноких замовлень на “Славуті” до групи компаній NOVA, що забезпечує повний цикл логістичних послуг, бренд став символом швидкості та надійності для мільйонів людей.