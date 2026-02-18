Запланована подія 2

"Новая почта" запустила доставку из США в Украину

Новая почта объявила о запуске партнерства с международным перевозчиком UPS, позволяющим организовать доставку из США в Украину. Америка стала 17 страной за пределами Украины, где доступен сервис "Новой почты".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

Теперь отправить документы или посылки до 30 кг из США в Украину можно через более 6000 пунктов UPS Store по всей стране.

Оформить международную отправку можно онлайн через сайт или мобильное приложение "Новой почты", а срок доставки - от 7 дней.

По словам совладельца группы компаний Nova Вячеслава Климова, запуск доставки из США является стратегическим шагом по развитию присутствия на американском рынке. Это партнерство позволяет масштабировать сервис и реагировать на потребности клиентов.

В планах компании – сокращение сроков доставки до 5 дней, развитие адресной доставки и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах Украины.

Добавим, что компания Nova в 2025 году доставила 522 млн посылок, из которых 29 млн — международные, что на 10% больше, чем в 2024 году. Общий доход компании составил более 54 млрд грн, что на 21% или 2,6 млрд грн больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко