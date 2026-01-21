Запланована подія 2

Доходы "Новой почты" за 2025 год выросли более чем на 20%

Компания Nova в 2025 году доставила 522 млн посылок, из которых 29 млн – международные, что на 10% больше, чем в 2024 году. Общий доход компании составил более 54 млрд грн, что на 21% или 2,6 млрд грн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Сеть Nova продолжает расширяться, даже на прифронтовых территориях: за год открыто 12 248 новых точек, в общей сложности компания имеет более 50 тысяч отделений и почтоматов, включая 15 817 отделений и 34 186 почтоматов.

В 2025 году компания уплатила 16,2 млрд грн налогов и сборов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Кроме того, Nova продолжает социальную и благотворительную деятельность: на благотворительность потрачено более 1 млрд. грн., а также компания обеспечивает ежедневную бесплатную доставку гуманитарных отправлений для военных.

Компания отмечает, что рост международных отправлений, расширение сети и активная социальная деятельность свидетельствуют об устойчивости и масштабном развитии бизнеса даже в сложных условиях.

Напомним, "Новая почта" с 1 декабря 2025 года изменила тарифы на ряд услуг. Изменения касаются как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправок в почтоматах.

Автор:
Татьяна Гойденко