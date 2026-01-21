Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Доходи "Нової пошти" за 2025 рік зросли на понад 20%

глобус, коробки
Nova досягла рекордних показників

Компанія Nova у 2025 році доставила 522 млн посилок, з яких 29 млн — міжнародні, що на 10% більше, ніж у 2024 році. Загальний дохід компанії склав понад 54 млрд грн, що на 21% або 2,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на повідомлення компанії.

Мережа Nova продовжує розширюватися, навіть на прифронтових територіях: за рік відкрито 12 248 нових точок, загалом компанія має понад 50 тисяч відділень і поштоматів, включно з 15 817 відділеннями та 34 186 поштоматами.

У 2025 році компанія сплатила 16,2 млрд грн податків і зборів, що на 33% більше, ніж у 2024 році. Крім того, Nova продовжує соціальну та благодійну діяльність: на благодійність витрачено понад 1 млрд грн, а також компанія забезпечує щоденну безкоштовну доставку гуманітарних відправлень для військових.

Компанія відзначає, що зростання міжнародних відправлень, розширення мережі та активна соціальна діяльність свідчать про стійкість та масштабний розвиток бізнесу навіть у складних умовах.

Нагадаємо, "Нова пошта" з 1 грудня 2025 року змінила тарифи на низку послуг. Зміни стосуються як вартості доставки між відділеннями, так і отримання відправлень у поштоматах.

Автор:
Тетяна Гойденко