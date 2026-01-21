Доходи "Нової пошти" за 2025 рік зросли на понад 20%

Компанія Nova у 2025 році доставила 522 млн посилок, з яких 29 млн — міжнародні, що на 10% більше, ніж у 2024 році. Загальний дохід компанії склав понад 54 млрд грн, що на 21% або 2,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на повідомлення компанії.

Мережа Nova продовжує розширюватися, навіть на прифронтових територіях: за рік відкрито 12 248 нових точок, загалом компанія має понад 50 тисяч відділень і поштоматів, включно з 15 817 відділеннями та 34 186 поштоматами.

У 2025 році компанія сплатила 16,2 млрд грн податків і зборів, що на 33% більше, ніж у 2024 році. Крім того, Nova продовжує соціальну та благодійну діяльність: на благодійність витрачено понад 1 млрд грн, а також компанія забезпечує щоденну безкоштовну доставку гуманітарних відправлень для військових.

Компанія відзначає, що зростання міжнародних відправлень, розширення мережі та активна соціальна діяльність свідчать про стійкість та масштабний розвиток бізнесу навіть у складних умовах.

